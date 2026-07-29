Milan, Diawara choisit le 13 de Nesta : il sera le quatorzième joueur de l’AC Milan à porter ce numéro

Sankhoun Diawara est un nouveau joueur de l’AC Milan, l’officialisation étant tombée dans la matinée. Le défenseur né en 2006, arrivé de Troyes, a signé un contrat de cinq ans avec une option pour une sixième année et prendra déjà aujourd’hui la direction de Perth, en Australie, où il rejoindra ses nouveaux coéquipiers. Dans le communiqué officiel par lequel le club a annoncé l’arrivée du Franco-Sénégalais, il a également été révélé que Diawara a choisi de porter le numéro 13.





Un numéro important, historique quand on est un défenseur de l’AC Milan, puisqu’il a été porté pendant des années par un certain Alessandro Nesta. Le jeune Diawara sera le quatorzième joueur de l’AC Milan à porter ce numéro, depuis la saison 1995/1996, c’est-à-dire depuis l’introduction des numéros fixes. Voici la liste de tous les numéros 13 de l’AC Milan dans l’ordre chronologique :

- Roberto Lorenzini

- Francesco Coco

- Ibrahim Bà

- Giampiero Maini

- Alessandro Iannuzzi

- Taribo West

- Julio Cesar

- Kakhaber Kaladze

- Alessandro Nesta

- Marco Storari

- Francesco Acerbi

- Adil Rami

- Alessio Romagnoli

- Sankhoun Diawara