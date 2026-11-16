Partager Suivez GOAL sur Google

Pervis Estupinan était resté à l'AC Milan à la suite d'un choix délibéré de Ruben Amorim. Mais la confiance de l'entraîneur portugais, très forte en début de saison, s'est érodée dernièrement. L'Équatorien pourrait quitter le club lors du mercato de janvier.

Publicité

Lors des 5 derniers matches de Serie A, Estupinan n'a joué que 58 minutes, lors d'une rencontre perdue 2-4 par l'AC Milan à San Siro. Il a ensuite passé beaucoup de temps sur le banc. L'ancien joueur de Brighton ne parvient décidément pas à se relancer à l'AC Milan, malgré la confiance que lui avait témoignée Amorim l'été dernier en repoussant les offres généreuses d'Aston Villa, puis du Benfica dans les tout derniers jours.

L'AC Milan et Amorim ne peuvent plus attendre Estupinan, qui a reculé dans la hiérarchie et sera placé sur le marché des transferts lors de la session hivernale, qui s'ouvrira le 1er janvier 2027. Jorge Mendes, qui représente le joueur depuis plusieurs années, s'occupera directement de sa situation. Mais à quel prix ? L'été dernier, Emery était monté jusqu'à 12 millions, une somme jugée insuffisante par l'AC Milan.

Le PDG de Gestifute travaillera sur une possible arrivée dans le championnat portugais, avec l'objectif de renouer les discussions avec le Benfica. Il existe aussi quelques pistes en Premier League, où Estuèinan a laissé un souvenir somme toute positif sous le maillot de Brighton.

Cette saison, Estupinan compte jusqu'ici 9 apparitions en championnat, pour 400 minutes en Serie A, et 1 en Ligue Europa, lors de la lourde défaite 3-0 sur le terrain de Bornemouth.