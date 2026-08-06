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Milan, décision prise : Odogu va partir en prêt. Voici qui l’a demandé au club lombard

Milan AC

David Odogu va quitter l’AC Milan en prêt : Anderlecht et Mayence sont sur le coup

David Odogu se rapproche d’un départ de l’AC Milan, même si ce ne serait que pour une saison.  Le jeune défenseur central allemand va quitter l’AC Milan en prêt, douze mois après son arrivée en provenance de Wolfsburg pour 7 millions d’euros plus 3 de bonus, et plusieurs clubs sont déjà intéressés : à l’heure actuelle, les pistes les plus concrètes mènent à Anderlercht et Mainz, le club milanais choisira avec le joueur la meilleure voie pour l’aider à progresser dans son développement. Odogu figure aussi sur la liste élargie de Jurgen Klopp, le sélectionneur de l’Allemagne va commencer à observer tous les joueurs susceptibles de représenter l’avenir de la sélection nationale.

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