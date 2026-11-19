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Koni De Winter, défenseur de l’AC Milan, s’est exprimé en marge du Meet&Greet au Milan Store de San Babila. Voici ses propos, recueillis par Sportmediaset.

BEAUCOUP DE MINUTES SUR LE TERRAIN

« Je joue beaucoup, et c’est agréable de jouer. Nous enchaînons les matches et, dans ces périodes-là, à l’entraînement, tu te concentres davantage sur les soins à apporter à ton corps, sur le fait de rester en bonne santé. C’est aussi ce que je fais davantage en ce moment, mais c’est agréable de disputer beaucoup de matches. En jouer beaucoup pour l’AC Milan, et c’est encore mieux de les gagner. »

UN LEADER ?

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« Si je me sens comme un leader de cet AC Milan ? Je me sens bien dans cette équipe et, comme je le dis toujours, j’essaie d’apporter ce que je peux. C’est peut-être vrai aussi que j’occupe une place plus importante cette année. Mais j’essaie toujours de faire ma part, de tout donner et d’aider mes coéquipiers. »

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COMMENT EST AMORIM ?

« Je dirais qu’il est très humain. Il est l’un des nôtres, il rit, il s’amuse, mais quand il doit être sérieux, il l’est. Il vit avec le groupe, qui le sent proche, et je pense que cela fait du bien aux joueurs. C’est agréable de travailler pour lui et avec lui. S’il s’est vraiment mis très en colère après la défaite contre Ferencvaros ? Oui, mais je pense que tout le groupe avait conscience d’avoir livré une très mauvaise prestation. Cela s’est vu chez moi, comme chez mes coéquipiers. Je pense que perdre fait encore plus mal parce que nous savons que nous pouvons bien jouer, que nous pouvons gagner tous les matches. Alors oui, quand nous perdons, dans le vestiaire, nous sentons que nous nous sommes d’abord déçus nous-mêmes, puis que nous avons déçu tous les autres. »

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SON POSTE

« Défenseur central ? Ça me va très bien, parce que je me sens moi aussi défenseur central. Mais c’est vrai que je peux également jouer latéral. Je peux le faire, mais ce n’est pas mon poste préféré. Oui, j’ai déjà disputé quelques matches à ce poste par le passé, mais je me sens bien dans l’axe et je suis content que l’entraîneur le voie aussi. »

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MOREIRA « FOU »

« Si Moreira est un peu fou ? Fou dans le bon sens du terme, oui. Il aime s’amuser, danser, parler. C’est donc, comment dire, un rayon de lumière pour le vestiaire, oui. »

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CE QUE MAIGNAN DEMANDE AUX DÉFENSEURS

« Il nous dit de rester concentrés pendant le match parce que, comme nous le savons, un seul moment peut changer un match et, à l’AC Milan, il peut même changer une saison. Il est donc très important de ne sous-estimer aucun moment et de toujours rester concentrés. »

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À PROPOS DE PAVLOVIC

« Lui et moi avons noué une bonne relation. Nous nous sommes rencontrés l’an dernier. Quand on le voit, on ne l’imagine peut-être pas : moi, je ne pensais pas qu’il deviendrait un si grand ami. Mais nous nous entendons très bien, sur le terrain comme en dehors, et c’est très agréable de passer du temps avec lui. »

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PING-PONG

« Qui est le meilleur entre Pavlovic et moi dans nos parties de ping-pong à Milanello ? C’est difficile à dire, mais il a commencé à un niveau bien supérieur au mien. J’ai beaucoup progressé depuis, même si je dois reconnaître qu’il est encore meilleur. Chaque jour, nous commençons la journée par une partie de ping-pong, puis nous nous mettons au travail. »