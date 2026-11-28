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Endrick, Tresoldi, Varela, Inacio, Mazraoui, Balde... Le Milan devrait jouer les premiers rôles lors du mercato de janvier. Le travail de Markus Krosche, qui devrait bientôt devenir directeur sportif, pourrait être facilité par un budget qui s'annonce conséquent et que Gerry Cardinale mettra à la disposition des responsables du recrutement.

Ruben Amorim verra ses demandes satisfaites sur trois ou quatre postes évoqués auprès de sa direction (un attaquant, un joueur de couloir, un défenseur et éventuellement un milieu relayeur), mais comment cela sera-t-il possible alors que les revenus liés à une participation à l'actuelle Ligue des champions manqueront dans les comptes de cette saison ? La réponse est simple sur le principe, mais complexe sur le plan réglementaire : le fonds RedBird financera les recrutements, qui pèseront toutefois sur un bilan de fin de saison à oublier.

CARDINALE VA MISER GROS : Commençons par le financement. Gerry Cardinale, qui a déjà réalisé une augmentation de capital de 50 millions d'euros cet été, a fait comprendre qu'il était prêt à injecter davantage d'argent dans les comptes du club.

Avec ces moyens, Milan va miser gros sur le mercato pour atteindre un objectif clairement affiché : cette saison, le club ne peut pas se permettre de manquer la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le propriétaire du Milan fera donc tout son possible, quitte à alourdir considérablement les comptes, pour offrir à Amorim le meilleur effectif possible et, pourquoi pas, nourrir de plus grandes ambitions, au moins en Italie.

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DES COMPTES LARGEMENT DÉFICITAIRES : L'été dernier, Cardinale a investi environ 160 millions d'euros. Si les 73 millions d'euros de l'opération Goncalo Ramos ont déjà été comptabilisés dans les comptes clos le 30 juin 2026, ce n'est pas le cas des opérations concernant Gila, Moreira, Kostic, Diawara et Hutchinson (prêt payant).



Même sans nouvelles recrues ni éventuels départs, le club devrait déjà connaître de grandes difficultés sur le plan comptable. Le déficit devrait encore se creuser considérablement avec les 50 à 60 millions d'euros supplémentaires prévus comme budget de dépense « potentiel » pour ce mercato de janvier.

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UN DÉFICIT DE 140 MILLIONS D'EUROS : Après avoir clos l'exercice 2025-2026 sur un premier déficit, à la suite de trois années de bénéfices sous le fonds Elliott, Cardinale choisit d'accroître les pertes pour renforcer la compétitivité du club, selon les prévisions d'Alessandro Giudice, journaliste économique du Corriere dello Sport.

Si tout se confirme, le déficit en fin de saison devrait passer de 24 millions d'euros (2025-2026) à plus de 140 millions d'euros. Il sera en partie compensé par une nouvelle augmentation de capital que les propriétaires devront réaliser.

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ATTENTION À L'UEFA : Alors que les comptes sont voués à se dégrader même sans recrutement hivernal, Cardinale choisit donc de prendre des risques plutôt que de faire preuve de prudence. Ces chiffres conduiront inévitablement l'UEFA à intervenir et à placer le club sous un nouvel accord de règlement au titre du fair-play financier.

L'UEFA ne considère pas les injections de liquidités des propriétaires comme des éléments positifs et imposera par conséquent au Milan un important effort de redressement. C'est aussi dans cette perspective que Cardinale choisit d'accélérer aujourd'hui, avant que ces contraintes ne soient mises en place. Un retour durable en Ligue des champions et les revenus qui l'accompagnent permettront au club de retrouver plus rapidement une situation financière viable.