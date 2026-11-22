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Parmi les points positifs de ce début de saison du Milan figure l’ambition de son propriétaire, Gerry Cardinale, qui a pris pour la première fois les commandes du club.

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Avec un retard important de quatre, certes, mais aussi une grande énergie et une connexion évidente avec le staff technique. Et avec Ruben Amorim, avant tout.

Le patron de Red Bird a clairement exprimé son idée après le match contre Frosinone : « Un match à la fois. L’attention se porte maintenant sur la Ligue Europa. Oui, et comme Ruben l’a dit, nous devons faire les deux. Les compétitions européennes sont importantes. Tout est un test. Si tu veux remporter le Scudetto, tu dois aller jusqu’au bout, et c’est ce que nous ferons », a-t-il déclaré à Telelombardia.

L’objectif affiché du Milan est de tenir bon, en répondant coup pour coup à ses rivaux, jusqu’en janvier, lorsque le club devra renforcer un effectif de qualité qui présente toutefois des faiblesses évidentes.

« Il faut faire preuve de discipline. On ne peut pas se jeter sur n’importe quoi. La seule chose qui se produira sous ma propriété, c’est que chaque fois que nous interviendrons sur le marché des transferts, nous le ferons pour gagner. C’est le principe. C’est ce que j’ai dit au début de cette année. Donc, si nous faisons un mouvement lors d’un mercato, en janvier ou en juin, ce sera un mouvement qui comptera », a poursuivi Cardinale.

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Le message entre les lignes est clair : le Milan sera actif et recrutera des joueurs de haut niveau, sans pour autant céder à la frénésie de dépenser pour dépenser.

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Amorim veut des joueurs adaptés à l’équilibre qu’il est en train de trouver au sein de son groupe et à ses idées de jeu. Cardinale et ses hommes sont sur la même longueur d’onde : l’objectif est d’attirer au Milan trois ou quatre joueurs de haut niveau, très motivés à l’idée d’adhérer au projet du club.

Face à Frosinone, Bartesaghi a été en difficulté, confirmant son irrégularité : le poste de latéral gauche semble être le secteur qui pose le plus de problèmes. Estupinan fera ses valises et l’objectif est de le remplacer par un joueur de premier plan. Une solution pourrait être l’arrivée du gaucher Gonçalo Inacio, Pavlovic pouvant alors glisser au poste de latéral gauche : le Portugais reste en tête de la liste des recrues potentielles.

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Un attaquant arrivera certainement et il n’est pas exclu qu’il soit associé à Endrick, qu’Amorim et Cardinale considèrent comme un possible futur prodige, capable de changer la donne dès maintenant en jouant avec Pulisic et Ramos. Plusieurs attaquants ont été proposés ces dernières semaines : Balogun ne suscite pas l’enthousiasme, tandis que la piste Demirovic reste à étudier. Il prendrait la place de Camarda dans l’effectif. Mendy, de Cagliari, plaît beaucoup, mais il ne pourrait rejoindre le Milan que l’été prochain.

La progression de Musah et de Jashari pourrait modifier les besoins au milieu de terrain, les investissements étant alors reportés à l’été prochain. Dans ce cas, l’attention devrait se porter sur un joueur de couloir qui ait la qualité de centre dans son ADN.

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Cardinale est convaincu qu’avec trois ou quatre recrues, ce Milan peut jouer le Scudetto. Dès maintenant.