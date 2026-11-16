Milan : Cardinale ne se fixe aucune limite, Krosche aura un budget XXL pour le mercato

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Le Milan sera ambitieux sur le marché des transferts, parole de Gerry Cardinale. Le propriétaire du club a déjà indiqué à son staff qu’il ne reculerait pas en janvier pour tenter de recruter d’autres joueurs de haut niveau à intégrer à l’effectif de Ruben Amorim. Markus Krosche sera officiellement nommé Head of Football en décembre et aura aussitôt beaucoup à faire, tant pour les arrivées que pour les départs.

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Le dirigeant allemand de 46 ans devra gérer au mieux un budget conséquent : Cardinale a fixé à 70 millions d’euros le montant maximal pour faire venir à Milanello un attaquant de grande valeur. Les pistes privilégiées, comme nous le rapportons depuis plusieurs semaines, sont Nicolò Tresoldi du Club Bruges et Endrick du Real Madrid.

Aux 70 millions d’euros prévus pour le renfort en attaque s’ajouteront une trentaine de millions d’euros pour couvrir les 2/3 autres objectifs prioritaires fixés pour le mercato d’hiver : un latéral, la piste Mazraoui revenant avec insistance, un joueur de couloir capable d’évoluer sur les deux flancs et un défenseur central.

Mais la mission principale de Krosche sera aussi de travailler à la cession de certains joueurs qui n’ont pas convaincu en ce début de saison, afin de dégager davantage de moyens pour financer les arrivées. Sur le départ, mais uniquement à titre temporaire, figurent les deux jeunes talents italiens Comotto et Camarda. Le premier pourrait rejoindre le Genoa, tandis que le second est sollicité par des clubs de Serie A, de l’étranger et de Serie B.