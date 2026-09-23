Milan, Cardinale exercera dans les prochains jours la clause pour prolonger le contrat de Pulisic jusqu’en 2028

Le Milan ne peut pas se passer de Pulisic. Cette conviction est forte dans les idées de Cardinale et aussi dans celles d’Amorim : l’Américain est trop important par sa classe et les buts qu’il peut offrir à l’équipe. Cette trêve sera importante pour l’ex-joueur de Chelsea afin d’élever son niveau de condition physique : voilà pourquoi le Milan s’est mis d’accord avec les États-Unis sur son exclusion de la liste des joueurs convoqués pour les engagements de ce mois d’octobre.





Sur la question du contrat, la situation est claire : Cardinale activera dans les prochains jours la clause (unilatérale en faveur du club et déjà présente dans le contrat signé à l’été 2023) pour prolonger d’une saison, de 2027 à 2028, l’actuel accord contractuel. Puis viendra une deuxième phase au cours de laquelle le Milan cherchera à trouver un accord avec Pulisic pour un contrat encore plus long.