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Le jour de l’annonce de Markus Krosche comme nouveau directeur sportif approche et, avec lui, le mercato du Milan prend de l’ampleur. Le club est prêt à investir en janvier pour donner à Ruben Amorim un effectif capable de viser les objectifs les plus ambitieux, en Serie A comme en Ligue Europa, une compétition que Cardinale a déclaré viser juste après Milan-Frosinone.

Le patron de Red Bird travaille jour et nuit pour renforcer le Milan et compléter son organigramme. La prudence des derniers jours s’expliquait par un dernier échange décisif avec l’Eintracht Francfort pour négocier la clause de départ du dirigeant allemand de 46 ans.

Un accord définitif a été trouvé autour de 4 millions, confirment des sources allemandes comme Bild. Une réduction significative par rapport aux 7 millions prévus pour ce mercato de janvier.

Krosche est en contact direct depuis plusieurs jours avec Cardinale et les responsables du mercato du club, de Gardiner à Estevao, de Lomonte à Almstadt. Il est prêt à organiser le travail sur le marché des transferts, tant pour les arrivées que pour les départs.

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Le dirigeant allemand est déjà à l’œuvre pour le Milan. Il n’a aucune intention de perdre un temps précieux pour découvrir ce qui sera sa maison pendant les trois prochaines saisons. Ce projet ambitieux et à long terme peut aussi se développer grâce à une vision commune de l’évolution du club et des moyens à employer.

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Quant à l’annonce officielle, rien n’est encore certain : elle devrait difficilement intervenir dès cette semaine. En revanche, il fait peu de doute que Krosche sera pleinement opérationnel pour le Milan à partir du 1er janvier.