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La différence est si grande qu’on se demande parfois si le Gerry Cardinale qui a acheté le Milan par l’intermédiaire du fonds Red Bird le 31 août 2022 est vraiment la même personne que celle qui s’est arrêtée devant les grilles de Milanello pour faire des déclarations aux journalistes présents avant le derby. Avant le 25 mai dernier, date du licenciement sans préavis de toute la direction et de l’entraîneur Allegri, le propriétaire du Milan avait longtemps été absent de la scène milanaise. Pour l’ensemble des supporters, cette absence physique allait de pair avec une absence dans la gestion du club. Le sentiment général était celui d’un propriétaire retranché dans ses bureaux américains, qui se désintéressait de la conduite d’un club pratiquement déléguée à la direction. À 100 % et sans aucune restriction, Furlani ayant presque les pouvoirs d’un dirigeant tout-puissant.

Cette gestion très américaine a entraîné des querelles internes, des épisodes d’insubordination à la limite du grotesque, des attaques contre le propriétaire envoyées par divers responsables des relations publiques, ainsi qu’une huitième et une cinquième places après avoir occupé les deux premières positions du classement pendant une grande partie de la saison. Dès janvier dernier, Cardinale avait compris que sa présence physique trop rare avait été une erreur, tout comme la distance qu’il avait maintenue avec la presse italienne au lieu de lui expliquer ses projets et ses ambitions. En quatre ans, Cardinale n’avait jamais accordé d’interview en personne et en direct à un média italien, mais seulement à des agences étrangères lors d’événements financiers.

Les 24 et 25 mai ont été les jours de l’épuration et des premiers entretiens pour tenter de repartir. Le 26 juin, un sommet consacré au mercato s’est tenu à Casa Milan avec la nouvelle direction. Sans directeur sportif et avec un directeur général, Calvelli, bien plus attentif aux comptes et aux activités de l’entreprise qu’aux négociations de transfert, qu’il n’a pas la prétention de mener lui-même.

Depuis, Cardinale s’est attaché à rappeler le passé, l’identité du Milan et ce que représente le club. L’image du propriétaire accueillant le nouvel entraîneur, Amorim, sur cette même esplanade de Milanello où sont passés des présidents, des entraîneurs et des joueurs de légende a une forte valeur symbolique d’appartenance. Elle a été pensée dans les moindres détails et ne doit rien au hasard. Depuis, toutes les réunions du club sur sa stratégie se sont tenues à son siège, à Casa Milan, et non plus dans des hôtels, pour donner aussi l’image d’une gestion plus italienne du club et éviter celle d’un propriétaire qui serait un invité chez lui. Un propriétaire presque ému aux larmes après la victoire dans le derby contre l’Inter, qui dit toujours ce qu’il faut au bon moment devant les caméras.

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La première promesse, celle d’une présence plus régulière, a été tenue, au-delà même des attentes les plus modestes. Celle d’un mercato ambitieux aussi : la philosophie de Cardinale rompt totalement avec celle de Furlani, selon qui il valait mieux recruter cinq joueurs à 20 millions plutôt qu’un seul à 100 millions. Le numéro un de Red Bird a dépensé 175 millions, mais pour trois joueurs : Gila, Ramos et Moreira. Son objectif, affirmé et ambitieux, est de poursuivre dans cette voie en janvier et l’été prochain : les noms d’Endrick et de Tresoldi font rêver les supporters. Et les supporters ont aussi besoin de rêver.

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La troisième promesse était de bâtir une équipe dirigeante plus forte et de stature mondiale : l’arrivée de Krosche répond à cet engagement. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport en novembre 2026, Cardinale a expliqué qu’en parlant de « Berlusconi 2.0 », il ne cherchait pas à se comparer directement à Silvio Berlusconi, mais à évoquer une transformation profonde et durable du club. Il a réaffirmé son engagement à ne jamais vendre le Milan. La création de la nouvelle holding Milan Sports & Entertainment, destinée à regrouper les investissements dans le sport et le divertissement à Milan, va tout à fait dans ce sens.

On peut donc parler de Cardinale 2.0, d’une nouvelle ère pour Red Bird, d’un vent d’enthousiasme et d’énergie. La plupart des supporters, y compris certains de ceux qui lui étaient historiquement les plus hostiles, changent d’avis sur Cardinale parce qu’ils perçoivent sa volonté de créer une relation de confiance. Il cherche à retrouver l’identité du Milan qui s’était perdue avec le temps. Le dîner avec les légendes du club avant le derby a été une autre initiative concrète et réussie en ce sens.

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Bien sûr, ce nouveau sentiment collectif ne se concrétisera qu’une fois les objectifs sportifs atteints : Cardinale veut remporter régulièrement le titre de Serie A et reconstruire un avenir glorieux, en Ligue des champions également. Mais les victoires ne sont que l’aboutissement d’un projet que le club construit, même à travers les défaites. Il faut aussi savoir apprécier le parcours et en profiter. C’est ce que les supporters du Milan commencent, eux aussi, à faire.

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