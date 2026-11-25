Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Sous une pluie battante, le Milan s’est retrouvé ce matin à Milanello pour sa dernière séance d’entraînement avant de partir pour Athènes en début d’après-midi. Demain soir, au stade Stadio Geōrgios Karaiskakīs , il affrontera l’Olympiacos, qui évoluera à domicile.

Fikayo Tomori, absent contre Bologne en raison d’une lésion au muscle fléchisseur de la cuisse droite, a repris l’entraînement avec le groupe sans restriction. Le défenseur anglais sera convoqué pour le déplacement en Ligue Europa et sera prêt à aider l’équipe en seconde période.

Après Luka Modric et Strahinja Pavlovic, le Milan compte un troisième forfait en vue du match de demain contre l’Olympiacos. Francesco Camarda n’a pas participé à la séance de la veille du match : le jeune formé au club a ressenti une douleur à la cheville et ne devrait pas être convoqué pour le déplacement à Athènes contre l’Olympiacos.

Voici donc la liste actualisée des joueurs indisponibles au Milan : Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic et Camarda. Ruben Amorim n’aura donc pas de véritable avant-centre pour suppléer Goncalo Ramos, même si Alphadjo Cisse

Publicité Publicité

Le Milan n’a pas le droit à l’erreur contre l’Olympiacos s’il ne veut pas compromettre son parcours en Ligue Europa, après un départ désastreux marqué par trois défaites lors de ses quatre premières rencontres. Cardinale et l’entraîneur portugais ont clairement exprimé leur ambition d’aller loin dans la compétition européenne. Il est donc impératif de préparer ce match au mieux.

Prochains matchs OLY Ligue Europa 12:45 MIL Regarder

Le meilleur onze possible sera aligné, malgré les nombreuses absences de joueurs importants. Maignan retrouvera sa place dans le but après avoir purgé sa suspension à la suite du carton rouge reçu à Bournemouth. La défense à quatre sera composée de Gila à droite, de l’incontournable De Winter aux côtés de Diawara, et de Bartesaghi, favori devant Estupinan pour occuper le flanc gauche. Au milieu, Jashari prendra les commandes du jeu, accompagné de Musah et Rabiot. Les principales incertitudes concernent le trio offensif et les joueurs chargés d’épauler Ramos : Cisse devrait jouer à la place de Pulisic, avec Moreira sur l’aile opposée.