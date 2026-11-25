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Sous une pluie battante, le Milan s’est retrouvé ce matin à Milanello pour sa dernière séance d’entraînement avant de partir pour Athènes en début d’après-midi : demain soir, au stade Stadio Geōrgios Karaiskakīs , il affrontera l’Olympiacos, qui jouera à domicile.

Fikayo Tomori, absent contre Bologne en raison d’une lésion du muscle fléchisseur de la cuisse droite, a repris l’entraînement collectif sans restriction. Le défenseur anglais sera retenu pour le déplacement en Ligue Europa et sera prêt à aider l’équipe en seconde période.

Après Luka Modric et Strahinja Pavlovic, le Milan compte un troisième absent en vue du match de demain contre l’Olympiacos. Francesco Camarda n’a pas participé à la séance de la veille du match : le jeune formé au club a ressenti une douleur à la cheville et ne devrait pas être retenu pour le déplacement à Athènes face à l’Olympiacos.

Voici donc la liste actualisée des joueurs indisponibles du Milan : Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic et Camarda. Ruben Amorim n’aura donc pas de véritable attaquant de métier pour remplacer Goncalo Ramos, même si Alphadjo Cisse

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Le Milan n’a pas le droit à l’erreur contre l’Olympiacos s’il ne veut pas compromettre son parcours en Ligue Europa après un départ désastreux, marqué par trois défaites lors de ses quatre premiers matches. Cardinale et l’entraîneur portugais ont clairement affiché leur ambition d’aller loin dans la compétition européenne. Il est donc impératif de préparer ce match au mieux.

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Le meilleur onze possible sera aligné, malgré les nombreuses absences de joueurs importants. Maignan retrouve sa place dans les buts après avoir purgé son match de suspension consécutif au carton rouge reçu à Bournemouth. La défense à quatre sera composée de Gila à droite, de De Winter, toujours présent, associé à Diawara dans l’axe, et de Bartesaghi, favori devant Estupinan pour occuper le côté gauche. Au milieu, Jashari prendra les commandes du jeu, aux côtés de Musah et Rabiot. Les principales incertitudes concernent le trio offensif et les joueurs chargés d’épauler Ramos : Cisse devrait jouer à la place de Pulisic, avec Moreira sur l’aile opposée.