Milan : Bergomi s’interroge sur le rôle de meneur de jeu qu’Amorim a taillé sur mesure pour Rabiot : « ? C’est un joueur fort, mais il a besoin d’espace, de terrain, de partir un peu plus de derrière »

Parmi les sujets de réflexion laissés par Juventus-AC Milan, il y a aussi celui lié au rôle de Rabiot : le Français, à court de condition physique, n’a pas convaincu dans le rôle de meneur de jeu. Beppe Bergomi, consultant pour Sky, a donné son avis au cours de l’émission Sky Calcio Club - L'Originale : « Rabiot doit jouer là ? C’est un joueur fort, mais il a besoin d’espace, de terrain, de partir un peu plus de derrière. Jusqu’à présent, il a joué en seconde période, en renversant le match. Et aujourd’hui encore, les changements ont amené le but. J’attendais plus de l’AC Milan, mais il faut souligner que c’est une équipe. »