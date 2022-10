Milan, Benzema et le Ballon d'or, la Coupe du Monde... Giroud s'est confié à RMC Sport

Olivier Giroud a accordé une interview à nos confrères de RMC. Il y évoque tous les sujets chauds du moment.

Il n'a jamais réussi à faire l'unanimité mais, pourtant, sa carrière est exemplaire. À 36 ans, Olivier Giroud a tout connu, du titre improbable avec Montpellier à la victoire finale en Ligue des Champions avec Chelsea.

Olivier Giroud pense que Karim Benzema mérite le Ballon d'Or

Un beau passé, donc, mais également un présent doré puisque l'attaquant est titulaire avec l'AC Milan, champion d'Italie, et a fait son retour (ponctué d'un but) en Équipe de France lors de la dernière trêve internationale. Un statut retrouvé qui, forcément, réjouit le Savoyard : «Il a fallu que j’enchaîne, mais je me sens très bien physiquement. Ce statut d’enchaîner les matchs titulaire me fait plaisir. J’ai des responsabilités dans cette équipe et je me sens très bien donc j’espère que ça va continuer.»

Le titre remporté la saison passée, Giroud espère d'ailleurs le conserver en dépit d'un Naples en feu depuis le début de la saison : «On sait que cette année est encore plus difficile parce que les équipes comme la Juve, le Napoli ou l’Inter se sont beaucoup renforcées sans parler de la Roma, l’Atalanta, la Lazio. Il y a beaucoup d’équipes qui peuvent prétendre à ce Scudetto mais on est plutôt bien parti par rapport à nos opposants directs. Le Napoli me parait en grande forme, c’est vraiment l’équipe qui m’a fait la plus grande impression sur le début de saison. Il va falloir garder le rythme et rester bien placé en haut du tableau jusqu’à la Coupe du monde. On fera le bilan à mi-novembre et j’espère qu’on sera au coude-à-coude avec eux pour leur tenir la dragée haute.»

Le cas de Karim Benzema, avec qui les relations ont toujours été particulières, a également été évoqué. Giroud se réjouit d'avance du Ballon d'Or de son compatriote : «Je pense que oui, Benzema mérite le Ballon d’or avec ce qu’il a accompli avec son club cette année. Je ne vois pas qui pourrait le concurrencer. Beaucoup pensent comme moi et sont unanimes pour dire que cette année, il le mériterait.»

«Je veux jouer une troisième Coupe du Monde avec la France»

Son statut retrouvé, Olivier Giroud ne se prive donc pas d'avoir des ambitions, en club... comme avec l'Équipe de France, où il se montre à son avantage et avec qui il aspire à jouer la prochaine Coupe du Monde : «Sur le plan personnel, je veux toujours aider l’équipe à gagner un maximum de matchs et être le plus décisif possible, aussi jouer une troisième Coupe du monde avec l’équipe de France. Évidemment, une Coupe du monde, c’est quelque chose d’extraordinaire pour un joueur de foot donc ça doit être un objectif en tant que compétiteur.»

Enfin, le joueur, réputé également pour son bon comportement, a évoqué le cas des Blouses Roses, organisation caritative qu'il a lancée en compagnie de ses camarades champions du monde 2018 : «On a décidé d’agir sur le thème de la santé mentale. Aujourd’hui c’est un sujet universel qui touche les sportifs mais aussi toute la société. C’est un sujet vaste, mais on doit combattre à travers ce projet l’isolement, la dépression, la solitude et aujourd’hui il y en aussi dans le foot. C’est pour ça qu’on a ciblé les Blouses Roses et le travail qu’ils effectuent au quotidien avec les personnes hospitalisées. Je trouve que c’est une belle marque de solidarité», relevant également que la préparation mentale était de plus en plus importante chez les sportifs de haut niveau.