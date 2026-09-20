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Milan, avez-vous vu Athekame ? Départ canon du Français avec le Lyon de Fonseca

Milan AC

Le latéral suisse Athekame a quitté l’AC Milan l’été dernier pour rejoindre l’Olympique lyonnais dans le cadre d’un prêt sec.

La grande nuit d’Athekame. Dans le large succès 4-0 de Lyon contre Rennes, la prestation du latéral suisse, véritable grand protagoniste, s’est distinguée, lui qui a inscrit le but du 3-0 provisoire et multiplié les accélérations dans son couloir. Fonseca est sans aucun doute un élément fondamental derrière l’excellent début de saison du Suisse (2 buts et 1 passe décisive en 5 matches) : entre les deux, l’entente a été pratiquement automatique.


Le club français a le sourire et peut profiter d’un joueur en pleine progression : l’intuition de l’été dernier est en train d’apporter les dividendes espérés. Et le Milan ? Du côté de l’AC Milan, il y a assurément de la satisfaction pour la progression de l’international suisse U21, tout comme pour la formule qui ne prévoit pas d’option d’achat. Le choix de le laisser partir vers une nouvelle expérience a été pris par Amorim en personne avec l’approbation totale de Cardinale afin de libérer des places sur la liste.


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