Milan : aucun représentant n’a assisté au dîner de gala réunissant les clubs, juste avant l’assemblée générale de la FIGC

Le Milan traverse toujours une période d’incertitude auniveau de sa direction : près d’un mois après leur départ, les postes d’Igli Tare et de Geoffrey Moncada, respectivement directeur sportif et directeur technique, n’ont pasencore été pourvus. Si la nomination de l’entraîneur Ruben Amorim a été officialisée, le secteur sportif manque donc aujourd’hui de points de référence, y compris sur le plan institutionnel.





Selon La Gazzetta dello Sport, aucun dirigeant rossonero ne devrait d’ailleurs prendre part au dîner informel entre clubs, prévu avant l’assemblée de la FIGC qui élira le nouveau président de la fédération. À Rome, le président Paolo Scaroni sera présent, et Gerry Cardinale pourrait l’accompagner.