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RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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Milan, ancien « on fire » : pas seulement Gimenez, Fullkrug et Nkunku aussi dans le viseur

Milan AC

Tous buteurs. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku et Niclas Fullkrug, anciens attaquants de l’AC Milan, ont marqué lors de la même journée : après le but du Mexicain avec le Porto, qui a mis fin à une disette qui durait depuis le 23 septembre 2025, est également arrivé le premier but du Français avec Leipzig. Le buteur allemand a lui aussi encore marqué : après le but de la victoire inscrit la semaine dernière justement contre Leipzig, il a signé le 1-1 pour le Werder contre Cologne, se montrant une nouvelle fois décisif.


TOUS BUTEURS - L’ancien panzer rossonero avait justement été meilleur buteur de Bundesliga avec l’équipe de Brême lors de la saison 2022-2023, ironie du sort, à égalité précisément avec Nkunku : pour l’instant, un but en DFB-Pokal et deux en championnat.


Bonne nouvelle aussi pour Christopher Nkunku : après sa prestation terne sur les rives du lac de Côme, malgré une passe décisive, le meneur offensif français a réussi à trouver le chemin des filets lors de l’écrasante victoire 5-0 de Leipzig sur Hambourg. L’ancien Milanais est entré en jeu à la 34e minute de la première période en remplaçant Assan Ouédraogo. En seconde période, il a inscrit le but du 3-0, mettant le point d’exclamation sur la performance de son équipe. Le Bebote a en revanche marqué sur penalty à la dernière minute, lors de la large victoire de Porto contre Casa Pia.





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