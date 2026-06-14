Milan-Amorim : un autre club espère la conclusion de l’accord

Un autre club espère que Ruben Amorim trouvera un accord avec le Milan AC. Selon le Telegraph, l’entraîneur portugais et son staff pourraient toucher environ 19,34 millions d’euros d’indemnités de la part de Manchester United, mais ce montant serait nettement réduit si le technicien de 41 ans rejoignait la Serie A pour prendre les rênes d’un nouveau club.





Les discussions, accélérées par la clause libératoire de 6 millions d’euros permettant de libérer Jaissle de l’Al Ahli, sont désormais bien avancées : Cardinale a proposé directement à l’entraîneur et à son agent Costa un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième saison à 3,5 millions d’euros, ainsi que des primes liées à la qualification en Ligue des champions et au parcours du Diavolo en Ligue Europa. L’ancien technicien de Manchester United, qui sort d’une expérience décevante en Premier League, serait disposé à accepter cette offre pour rebondir immédiatement.