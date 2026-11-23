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Amorim est toujours direct, précis et sans détour face aux caméras. Une façon de communiquer qui apporte une bouffée d’air frais dans le contexte actuel. Après le match contre Frosinone, l’entraîneur portugais n’a pas éludé la question d’un joueur dont le nom revient avec insistance pour le mercato du Milan : « Goncalo Inacio ? C’est un grand joueur. J’ai eu un immense plaisir à l’avoir avec moi. Nous avons Pavlovic. Diawara est très jeune, mais il répond présent. » Des propos tenus auprès de la chaîne portugaise Sport Tv.

Sur le site de la chaîne portugaise, il est également indiqué qu’Amorim a affirmé que le Milan se concentrerait sur le renforcement d’autres postes. Inacio est l’un des joueurs favoris de l’entraîneur milanais, qui l’avait déjà désigné l’été dernier comme l’une de ses premières options pour renforcer la défense centrale. Le dernier jour du mercato, Milan et le Sporting Lisbonne étaient tout près d’un accord pour un prêt avec option d’achat, avant que le Sporting ne fasse marche arrière à quelques minutes de la clôture. Les deux clubs ont repris les discussions. Le Sporting est disposé à céder Inacio dès janvier, mais seulement contre une offre vraiment importante. À quel point ? De l’ordre de 35 à 40 millions d’euros. Milan en a pris note, mais s’est donné le temps de réfléchir : Inacio est gaucher, comme Pavlovic, qui a gagné la confiance totale d’Amorim grâce à son attitude et à ses performances sur le terrain. Diawara progresse lui aussi et peut jouer dans l’axe gauche de la défense. Voilà pourquoi le club de la via Aldo Rossi pourrait concentrer ses efforts sur l’arrivée d’un latéral plutôt que d’un défenseur central, d’autant que Gabbia fera son retour entre fin décembre et début janvier.

Le nom de Mazraoui sera à suivre de très près dans les prochains jours. Ses relations avec Amorim sont excellentes depuis leur passage commun à Manchester United. Pour l’heure, peu d’éléments confirment un possible retour au Milan du Portugais Dalot, dont le nom est apparu ces derniers jours.