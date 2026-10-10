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Milan, Amorim renonce à Pietro Terracciano : voici qui sera le troisième gardien derrière Maignan et Torriani

Milan AC

Pietro Terracciano figure lui aussi parmi les indisponibles de l’AC Milan, en plus d’Alexis Saelemaekers, dont l’absence était déjà connue : le jeune Bouye convoqué

Ce n’est pas seulement le Belge  Alexis Saelemaekers qui sera indisponible pour Sassuolo-Milan, programmé demain à 18 heures au Mapei Stadium : Ruben Amorim devra aussi se passer du troisième gardien Pietro Terracciano.


À la place de l’ancien de la Fiorentina, Ruben Amorim a convoqué le

jeune

joueur né en 2008 Leo Bouyer qui fera donc office de troisième gardien derrière l’autre jeune Lorenzo Torriani. Comme on le sait, Pervis Estupinan a lui aussi récupéré et, en effet, il est parti avec ses coéquipiers et sera à

la disposition

de l’entraîneur portugais.

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