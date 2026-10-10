Milan, Amorim renonce à Pietro Terracciano : voici qui sera le troisième gardien derrière Maignan et Torriani

Ce n’est pas seulement le Belge Alexis Saelemaekers qui sera indisponible pour Sassuolo-Milan, programmé demain à 18 heures au Mapei Stadium : Ruben Amorim devra aussi se passer du troisième gardien Pietro Terracciano.





À la place de l’ancien de la Fiorentina, Ruben Amorim a convoqué le

jeune

joueur né en 2008 Leo Bouyer qui fera donc office de troisième gardien derrière l’autre jeune Lorenzo Torriani. Comme on le sait, Pervis Estupinan a lui aussi récupéré et, en effet, il est parti avec ses coéquipiers et sera à

Prochains matchs SAS Serie A 12:00 MIL

la disposition

de l’entraîneur portugais.