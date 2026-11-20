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Le Milan redeviendra un club Adidas, comme à l’époque des victoires avec Ancelotti et en Europe, ce qui compte vraiment. Le contrat débutera à l’été 2028. Il est assez spectaculaire pour le secteur, au regard des résultats sportifs du club ces dernières années : 50 millions d’euros par saison pendant dix saisons.

L’ère Puma, commencée en 2018, touche à sa fin. Il y a dix ans, le Milan avait signé avec Puma un contrat de 14 millions d’euros par saison qui avait ensuite été renouvelé en 2022 pour atteindre environ 30 millions d’euros par saison. Le nouvel accord avec Adidas, proche des 50 millions, change nettement la valeur du maillot et apporte de nouvelles recettes au club.

Adidas veut redevenir un acteur majeur du marché italien et mise fortement sur le Milan. Une alliance séduisante au vu de leur passé commun, et ambitieuse pour écrire un avenir au plus haut niveau. Tout, ou presque, passe par la construction d’un effectif capable de jouer les premiers rôles en Serie A comme en Ligue des champions.

Avec la volonté, de plus en plus concrète, d’associer à la marque la stature et l’attrait médiatique d’un joueur de classe mondiale. C’est pourquoi la rumeur d’une possible arrivée au Milan du milieu offensif du Napoli Scott McTominay pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains mois : l’ancien joueur de Manchester United est l’un des joueurs les plus importants sous contrat avec Adidas dans le monde. Et la marque allemande, avec ses 50 millions d’euros par saison, pourrait pousser dans ce sens, si le Napoli le permet.

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La piste Bruno Fernandes au Milan, mais aussi à la Juventus, est redevenue d’actualité ces dernières heures. Le capitaine de Manchester United a quitté l’Italie il y a de nombreuses années, alors qu’il était un jeune espoir, et aimerait aujourd’hui y revenir en tant que joueur de premier plan. Le Portugais est un autre candidat possible, compte tenu également des très bonnes relations entre son agence de représentation, Cardinale et Amorim.

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Enfin, et certainement pas le moindre en matière d’intérêt et de faisabilité, il y a Endrick, du Real Madrid. Le Milan est prêt à faire de lui l’un des symboles de son nouveau projet et a préparé une offre de 60 millions d’euros plus des bonus pour tenter de faire céder les Blancos. Mourinho est le principal obstacle entre le club milanais et la star brésilienne, mais Cardinale ne renonce pas et est prêt à tout faire pour l’amener à Milanello dès janvier.