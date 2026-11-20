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Le directeur sportif du Genoa, Melissano, et Beppe Riso, l’agent de Cristian Comotto, se sont serré la main ces derniers jours. À la réouverture du mercato, prévue le 1er janvier, le jeune talent du Milan rejoindra l’équipe entraînée par De Rossi.

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Sauf surprise, la première recrue du Genoa lors du mercato hivernal sera le talent de l’AC Milan. Comotto a déjà travaillé avec Melissano la saison dernière à la Spezia. C’est le nouveau directeur sportif du Genoa qui a poussé pour cette opération et l’a menée à bien.

Le Genoa a pris les devants sur Parme et Monza, qui suivaient depuis plusieurs mois l’international italien des moins de 20 ans, et veut désormais finaliser les derniers détails avec l’AC Milan. Le transfert devrait se faire sous la forme d’un prêt avec option d’achat et clause de contre-rachat, afin que l’AC Milan ne perde pas le contrôle d’un joueur considéré comme essentiel pour son avenir.

L’été dernier, Comotto a prolongé son contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2031. Un signe sans équivoque de la confiance que Cardinale lui accorde pour l’avenir. Le présent est toutefois plus compliqué, Amorim devant bâtir une base solide pour ramener le club dans le haut du classement. L’entraîneur portugais ne peut se passer de la classe de Modric ni du leadership de Rabiot : Comotto a beaucoup appris à leur contact pour l’avenir, mais son temps de jeu a été très limité jusqu’ici.

Deux apparitions pour un total de 4 minutes en Serie A, à peine 14 minutes en Ligue Europa. C’est peu, beaucoup trop peu, même pour un jeune talent né en 2008. L’idée serait qu’il progresse sous la direction de De Rossi, qui fut l’un des plus grands milieux de terrain italiens. Un accord de principe existe déjà ; il reste à finaliser les accords définitifs.

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Comotto est très attaché à l’AC Milan, mais il a déjà évoqué avec enthousiasme cette possibilité de rejoindre l’un des clubs historiques du football italien.