Mikos Gouka : « Ni les joueurs, ni Robin van Persie ne souhaitent faire machine arrière. »

La saison se termine, et les trois joueurs prêtés par Feyenoord – Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki et Calvin Stengs – doivent normalement retrouver le stade De Kuip. Toutefois, chez FC Rijnmond, on s’interroge sur leur retour effectif.

Robin van Persie a toutefois annoncé que Zechiël aurait sa chance au Feyenoord. « C’est bien, non ? Il a bien joué », estime Michiel Kramer. « Je le trouve très bon, donc je pense qu’il peut vous être utile. Même si le milieu du Feyenoord est déjà bien fourni. »

Au milieu de terrain, Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder, In-Beom Hwan et Semt Steijn occupent déjà les postes. « Où vas-tu donc placer Zechiël ? », s’interroge Kramer, soulignant la forte concurrence dans l’entrejeu.

Dennis van Eersel rappelle toutefois qu’un effectif ne compte jamais trop de milieux : « C’est la leçon de l’an dernier ; trois des quatre relayeurs sont souvent blessés. » Retiré des terrains, il souhaite que Zechiël obtienne véritablement sa chance. « J’espère qu’il aura une vraie chance, car il y a une certaine tension entre Van Persie et Zechiël », réagit Van Eersel.

Kramer souligne par ailleurs que Zerrouki n’entretient pas de relations idylliques avec l’entraîneur, et Van Eersel estime qu’un retour du milieu de terrain est peu probable après une récente interview. Le journaliste ne s’attend pas non plus à voir Stengs revenir, considérant que l’ailier ne fait pas partie des plans actuels.

Pour le journaliste de Rijnmond, il est peu pertinent d’envisager Stengs et Zerrouki au sein de l’effectif. « Quand on bâtit une nouvelle équipe, on a besoin de positivité. Avec ces deux-là, on n’en aura pas. »

« Ces joueurs ne veulent pas revenir et Van Persie ne souhaite pas qu’ils reviennent », affirme Mikos Gouka, spécialiste du Feyenoord. « Au moment de les céder, Feyenoord devra donc accepter une perte financière. Le club n’a plus vraiment le choix. Ce sont des joueurs que Van Persie considère comme superflus. » Selon le journaliste, Rotterdam doit se séparer de Stengs, Zerrouki et Luka Ivanusec.