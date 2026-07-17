Mikel Merino attend avec impatience la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine. Le milieu de terrain espagnol l’a confirmé vendredi en conférence de presse, évoquant notamment les moyens de contenir Lionel Messi.

Dimanche, la Roja disputera seulement sa deuxième finale de Coupe du monde, et c’est contre l’Argentine, championne du monde en titre menée par Lionel Messi.

Pour Merino, « neutraliser Messi représentera un défi colossal ». « Cette finale est un défi colossal, une motivation incroyable pour moi et pour tout le groupe », a-t-il ajouté.

« Affronter une équipe comme l’Argentine, déjà championne du monde, donne encore plus de poids à cette finale. Je suis très heureux de vivre ce moment. »

« J’ai une grande confiance en moi. Chaque fois que je mets un pied sur le terrain, je sais que je peux faire la différence. Mais, au fond, peu importe le héros du jour : l’essentiel est que l’équipe l’emporte. Un titre, quand on en gagne un, appartient à tout le monde, pas seulement au onze de départ. »

Merino a disputé les sept rencontres de la Roja au Qatar et a trouvé le chemin des filets en huitièmes de finale contre le Portugal (victoire 1-0) puis en demi-finale face à la Belgique (succès 2-1).

À l’approche de la finale, il livre un dernier conseil à l’arbitre Slavko Vincic : « L’arbitre doit surveiller l’intensité et la fréquence des tacles et des fautes. Plus le ballon circule rapidement entre nous, moins l’adversaire a le temps de commettre une faute. »