Mikel Arteta veut mettre fin à 14 ans sans victoire d’Arsenal à Anfield en Premier League

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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, assure que son équipe a une immense occasion de mettre fin à 14 années sans victoire à Anfield en Premier League. Arteta a souligné son étroite amitié avec l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, alors que les deux équipes se préparent à un affrontement intense.

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Arteta vise une victoire historique à Anfield

Arsenal se déplace à Anfield pour affronter Liverpool dimanche, avec l’ambition d’y mettre fin à 14 années sans victoire en Premier League. Le club londonien y a décroché les trois points pour la dernière fois en 2012 et reste depuis sur 13 déplacements sans succès en championnat.

Malgré cette série, l’équipe de Mikel Arteta aborde la rencontre en pleine forme, avec huit victoires lors de ses neuf premiers matches de championnat.

Liverpool, entraîné par Andoni Iraola, reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Arteta exhorte les joueurs d’Arsenal à relever le défi d’Anfield

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Arteta a appelé ses joueurs à aborder la rencontre avec une conviction totale. « C’est une opportunité. Quand je suis arrivé ici, cela faisait 20 ans, 22 ans ou 18 ans que nous n’avions pas gagné dans beaucoup d’endroits, et nous avons réussi à mettre fin à toutes ces séries. Dimanche, c’est donc l’occasion qui s’offre à nous », a déclaré Arteta.

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« Cela fait 14 ans que nous n’avons pas gagné là-bas, alors il est temps de le faire. »

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« Y aller avec une conviction totale, c’est la première chose, et nous sommes passés tout près ces dernières années... Il faut y aller avec une véritable intention : leur faire mal et repartir avec une victoire », a-t-il ajouté.

Arteta se réjouit du duel tactique avec Iraola, son ami d’enfance

Arteta s’est dit fier de retrouver son compatriote et ancien coéquipier chez les jeunes, Iraola, pour une rencontre de premier plan. « C’est un privilège... Quelqu’un qui a été votre coéquipier, avec qui vous avez partagé tant de beaux moments quand vous étiez plus jeunes », a expliqué Arteta.

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« Nous retrouver face à face, être proches, dans deux grands clubs de ce pays et d’Europe, pour un grand match comme celui-ci, c’est une chance. »

Arteta a souligné que les deux équipes pratiquent un pressing agressif, ajoutant : « Nous sommes deux équipes très agressives dans le pressing haut, qui ne laissent aucun temps à l’adversaire. »

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Neutraliser Isak et gérer le chaos d’Anfield, les clés de la victoire

Interrogé sur la manière de neutraliser l’attaquant de Liverpool Alexander Isak, Arteta a donné une consigne défensive claire : « Le maintenir aussi loin du but que possible... surtout quand ils ont de l’espace pour courir. »

L’entraîneur d’Arsenal a insisté sur l’importance d’échapper aux séquences de pressing effréné de Liverpool pour obtenir un résultat positif.

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Arsenal entend préserver sa crédibilité dans la course au titre lors de cette affiche de dimanche.