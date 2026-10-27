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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a apporté son soutien à Viktor Gyokeres, toujours à la recherche de son premier but de la saison. Malgré des débuts difficiles dans le dernier tiers du terrain, Arteta est convaincu que le travail de l’attaquant finira bientôt par se traduire par une plus grande efficacité devant le but.

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Arteta défend Gyokeres malgré sa disette de buts

Gyokeres connaît un début de saison frustrant sur le plan des buts, mais Arteta continue de soutenir l’attaquant. Titularisé lors de la récente victoire 2-0 contre Everton, le Suédois a montré par moments l’étendue de son talent sans parvenir à marquer. L’entraîneur d’Arsenal a néanmoins pris sa défense, assurant qu’il est tout près de retrouver le chemin des filets malgré un après-midi frustrant face à Everton.

« Il a manqué de réussite à deux ou trois reprises. Il était devant le but, il avait pris le dessus sur les deux défenseurs centraux, mais le ballon n’est pas arrivé jusqu’à lui », a déclaré l’Espagnol. « Mais il a fait beaucoup de bonnes choses aujourd’hui encore, je pense, et nous devons continuer à insister. Je pense aussi qu’il a très bien contribué au match à Munich lorsqu’il est entré en jeu. Il nous a aidés à changer le cours du match et c’est ce dont nous avons besoin de la part de chacun d’eux. »

Les jeunes espoirs prêts à briller

Arteta a également salué la progression de plusieurs jeunes défenseurs qui ont répondu présent lorsqu’ils ont été sollicités récemment. Il a notamment souligné les contributions de Cristhian Mosquera et de Myles Lewis-Skelly, tout en relevant que Dowman a fait preuve d’un calme remarquable lorsqu’il a été intégré au groupe de l’équipe première lors de récents entraînements et matches.

« Quand il (Mosquera) joue, et chaque fois qu’il a joué, il s’en est très bien sorti. Nous avons remporté de grands matches avec lui sur le terrain et nous avons besoin de lui. Il en va de même pour Myles, d’une autre manière, compte tenu de sa façon de jouer. Ou pour Max : il est entré en jeu et semble très à l’aise dans ce type de position », a déclaré Arteta.

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Respecter le défi posé par une équipe de division inférieure

Malgré l’écart entre les deux équipes dans la hiérarchie des divisions, Arteta a averti ses joueurs qu’un excès de confiance pourrait conduire à un résultat désastreux. L’entraîneur a exigé que son groupe maintienne les exigences les plus élevées, quels que soient le statut de l’adversaire et la compétition disputée mardi soir.

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« Montrez-leur le maillot d’Arsenal et ce que nous représentons, c’est tout. Nous devons aller là-bas et gagner le match. C’est tout. C’est très simple. Notre réputation, notre fierté, tout est en jeu. Alors, chaque fois que vous disputez un match de football, surtout contre une équipe d’une autre division, respectez le jeu, respectez chaque adversaire, car il le mérite. Ensuite, essayez de gagner et de jouer un peu mieux que lui », a affirmé l’entraîneur.

Une large rotation de l’effectif attendue à Highbury

Arteta doit trouver le juste équilibre dans le choix de son équipe : ménager ses titulaires clés sans compromettre sa qualification pour les quarts de finale. Une fois leurs obligations en coupe remplies, les joueurs d’Arsenal se rendront à Anfield pour un choc de Premier League à fort enjeu contre Liverpool. Plusieurs joueurs peu utilisés et jeunes talents devraient avoir l’occasion de se montrer lors de ce match à élimination directe.

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« Nous allons voir où chacun en est, car nous avons aussi beaucoup demandé à de nombreux joueurs individuellement. Et voir comment nous pouvons maintenant planifier la semaine prochaine », a-t-il déclaré.