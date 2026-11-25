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Mikel Arteta n’a pas caché son admiration pour Viktor Gyokeres après le coup d’éclat de l’attaquant lors du match de Ligue des champions entre Arsenal et le Borussia Dortmund. Le Suédois, peu utilisé récemment, a rappelé ses qualités de finisseur en ouvrant le score d’une frappe spectaculaire de loin à l’Emirates Stadium.

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L’attaquant oublié brille sur la scène européenne

L’international suédois, qui a surtout joué un rôle secondaire à Arsenal lors de la saison 2026-2027, a profité d’une rare titularisation pour inscrire un but époustouflant de loin et débloquer la situation à l’Emirates. Gyokeres a saisi cette occasion de se montrer en donnant l’avantage à Arsenal d’une superbe frappe en cloche qui a lobé le gardien de Dortmund Gregor Kobel pour finir dans la lucarne gauche.

Il s’agissait du troisième but de Gyokeres cette saison, toutes compétitions confondues. Un rappel bienvenu des qualités de buteur qui lui avaient permis de terminer meilleur réalisateur du club avec 21 buts la saison dernière. Malgré ces performances passées, le joueur de 28 ans n’a pas eu les faveurs de son entraîneur cette année et n’avait été titularisé qu’une seule fois en Premier League avant ce rendez-vous européen.

Arteta impressionné par le Suédois

Au coup de sifflet final, Arteta n’a pas cherché à dissimuler son admiration pour son joueur, qui s’est illustré dans ce grand rendez-vous. L’entraîneur d’Arsenal s’est montré élogieux sur le geste de grande classe à l’origine du but, tout en soulignant la prestation complète de l’attaquant, qui a sans cesse aidé Arsenal à aller de l’avant.

Après le coup de sifflet final, l’Espagnol a insisté sur la classe naturelle nécessaire pour réussir une telle finition. « Je pense qu’il a livré une performance brillante aujourd’hui. Je pense qu’il a marqué un but incroyable. Il possède la technique et les qualités pour faire ça », a déclaré Arteta.

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Un point d’appui dans le dernier tiers du terrain

Au-delà de la beauté de l’ouverture du score, Arteta a mis en avant l’intelligence tactique apportée par Gyokeres à l’attaque. L’entraîneur d’Arsenal a relevé les progrès notables de l’attaquant dans sa manière de combiner avec ses coéquipiers et de servir de point d’appui fiable pendant les longues périodes de pression. Sa capacité à conserver le ballon et à lancer les attaques a apporté une autre dimension au jeu d’Arsenal face au géant de Bundesliga.

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L’entraîneur a détaillé les qualités qui ont distingué l’attaquant lors de ce match nul, en soulignant son activité et ses déplacements. « Ce que j’ai le plus aimé, c’est à quel point il était connecté à l’équipe, a expliqué Arteta. Nous avons fait appel à lui de nombreuses fois, de différentes manières. Son jeu en combinaison, sa façon de conserver le ballon, de partir dans le dos de la défense et d’étirer le jeu. Il y a beaucoup de choses à apprécier dans cette performance et c’est le Viktor dont nous avions besoin. »

Poursuivre sur cette lancée en Europe

Arsenal regrettera peut-être de ne pas avoir pris les trois points à domicile, mais ce résultat lui permet de rester invaincu dans la phase de ligue de la nouvelle formule de la Ligue des champions. Avec trois victoires et deux nuls lors de ses cinq premiers matches, le club occupe actuellement la cinquième place du classement et reste bien placé dans la course à la qualification directe pour la phase à élimination directe, alors que la compétition approche de ses moments décisifs.

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Arsenal étant bien placé au classement de la Ligue des champions, l’attention se tourne désormais vers le championnat, où Gyokeres espère que cette prestation européenne lui vaudra davantage que quelques minutes de jeu.