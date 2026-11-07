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Mikel Arteta a salué la volonté inlassable de Declan Rice d’atteindre les sommets du football après la dernière convocation du milieu de terrain en équipe d’Angleterre. L’entraîneur d’Arsenal estime que son joueur vedette a franchi un nouveau palier, au point de devenir un cauchemar pour les entraîneurs adverses lorsqu’ils préparent leur plan de jeu.

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Rice brille en club et en sélection

Rice continue d’impressionner cette saison et s’impose comme un élément essentiel du milieu de terrain d’Arsenal. Ses performances exceptionnelles lui ont valu une place dans la dernière sélection de l’Angleterre établie par Thomas Tuchel, aux côtés de quatre de ses coéquipiers en club.

Le joueur de 27 ans compte déjà cinq passes décisives en Premier League cette saison, plus que tout autre joueur. Avec également un but en Ligue des champions, son bilan en 14 apparitions toutes compétitions confondues illustre son influence grandissante dans le dernier tiers du terrain.

Arteta salue la volonté « insatiable » du milieu de terrain

Arteta a exprimé son admiration pour la progression constante de Rice. L’Espagnol a désigné la volonté du milieu de terrain d’étoffer sa palette comme le principal moteur de sa réussite récente.

« Il a cette mentalité qui le pousse à aller gagner des matches, à franchir un nouveau cap dans son jeu, à représenter une autre forme de menace et à être beaucoup plus imprévisible. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus, a expliqué Arteta. Il veut désespérément progresser dans tous les aspects de son jeu. Nous devons y parvenir tout en préservant les nombreuses choses incroyables qu’il fait déjà, mais il est sur la bonne voie. »

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L’entraîneur d’Arsenal a également détaillé l’évolution tactique qui amène Rice à évoluer dans des zones plus reculées, assurant que son joueur vedette n’a aucune limite sur le terrain.

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« Je pense que nous ne devons pas brider ses qualités ni ses capacités, a-t-il ajouté. Il peut décrocher, faire progresser le jeu. Il peut décrocher, porter le ballon et être incroyable dans les transitions. Il peut gagner des duels. Il peut délivrer des passes en se projetant, en jouant long, en centrant de la gauche ou de la droite, peu importe. Il a aussi beaucoup à apporter sur les coups de pied arrêtés. Sa capacité à frapper de loin est également quelque chose que nous devons exploiter davantage. Il en est capable. Il doit donc continuer à jouer, car il a encore énormément à gagner. »

Discussions contractuelles et absence en sélection

Alors que Rice serait proche de signer un nouveau contrat, Arteta préfère se concentrer sur l’avenir immédiat plutôt que de se projeter sur le rôle du milieu de terrain dans plusieurs années.

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« Nous ne sommes pas encore allés aussi loin, a fait remarquer Arteta au sujet des projets à long terme. Évidemment, nous avons encore beaucoup à faire. Je pense qu’une saison est une période suffisante. Il y a d’autres aspects de son rôle dans l’équipe, comme au club, qu’ils peuvent, je pense, envisager sur une période un peu plus longue. Mais pour ses performances et son influence sur l’équipe, je pense qu’il faut raisonner à court terme. »

Arteta est par ailleurs revenu sur l’absence de Noni Madueke dans la sélection de Tuchel, saluant le dévouement du joueur malgré cette déception sur le plan international.

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« Je laisse cela à Thomas, a-t-il déclaré. Il avait tellement de possibilités. Il doit prendre des décisions, il a pris celle-ci cette fois et voilà, je lui laisse entièrement ce choix. Noni, lui, est parti à l’étranger et s’est entraîné. C’est Noni, c’est son état d’esprit. Il veut progresser. »

Rice attendu avec l’Angleterre

Rice va désormais rejoindre Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly et Eberechi Eze, entre autres, au rassemblement de l’Angleterre.

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Après la trêve internationale, Arsenal cherchera à conserver sa dynamique sur la scène nationale. Arteta espérera retrouver ses joueurs clés indemnes et prêts à prolonger leur excellente forme, alors que le club vise des trophées dans plusieurs compétitions.