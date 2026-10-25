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Mikel Arteta a reconnu qu’Arsenal avait réellement craint une grave blessure de Gabriel Magalhaes, quelques instants seulement avant que celui-ci ne marque lors de la victoire 2-0 face à Everton. Le défenseur brésilien a dû recevoir des soins prolongés, mais a fait preuve d’une incroyable résistance pour rester sur le terrain et contribuer à ce succès crucial en Premier League.

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Arsenal bat Everton et revient à hauteur du leader

Arsenal est revenu à égalité de points avec Manchester City, leader de la Premier League, grâce à une précieuse victoire 2-0 contre Everton. Ezri Konsa a ouvert le score après seulement sept minutes, donnant rapidement l’avantage à son équipe.

Everton a eu plusieurs occasions d’égaliser, mais Thierno Barry et Kiernan Dewsbury-Hall ont manqué les plus franches. Ce manque de réalisme a finalement permis à Arsenal de garder la maîtrise de la rencontre.

Le sort du match a été scellé à la 68e minute. Gabriel a repris un centre de Ben Whitre pour placer le ballon dans le coin inférieur du but, fêtant ainsi sa 200e apparition avec le club de la plus belle des manières.

Arteta reconnaît avoir eu très peur pour Gabriel

Malgré cette étape marquante, l’après-midi de Gabriel a failli s’achever prématurément. Plus tôt en seconde période, l’international brésilien est resté au sol, visiblement très gêné, après s’être étiré pour dégager le ballon.

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Le personnel médical s’est précipité sur le terrain pour le soigner, tandis qu’Arteta préparait un remplaçant pour le défenseur central. Gabriel est toutefois parvenu à surmonter la douleur et a insisté pour reprendre le jeu. Après le match, Arteta n’a pas tari d’éloges sur son défenseur, tout en reconnaissant que les premiers signes l’avaient vivement inquiété sur le banc de touche.

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« L’action était vraiment inquiétante », a expliqué Arteta à Match of the Day. « Nous connaissons Gabi, nous savons à quel point il est résistant et solide, et il semble aller bien. »

Arteta salue la force mentale de son groupe

Le fait de passer si vite d’une blessure qui aurait pu mettre fin à son match à un but décisif a mis en lumière l’immense force mentale du groupe. Arteta en a profité pour souligner l’engagement du défenseur envers l’équipe.

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« Il illustre parfaitement ce que je veux dire quand je parle de la mentalité de l’équipe », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d’après-match. « La mentalité de l’équipe, c’est celle des joueurs. Et il en est un excellent exemple. Nous avons tous eu peur, non seulement en voyant comment il est tombé, mais aussi à cause de la réaction des joueurs qui se trouvaient à côté de lui. Il a tout de suite dit qu’il voulait continuer, puis il a marqué le but qui nous a aidés à gagner le match. »

Place à la Coupe de la Ligue

Après avoir pris les trois points en Premier League, Arsenal peut désormais prendre le temps d’évaluer l’état de Gabriel dans les prochains jours. Le personnel médical suivra l’évolution de la condition du défenseur pour s’assurer que son mouvement n’a pas provoqué de séquelles. Le calendrier chargé du club se poursuit avec un match de coupe nationale qui arrive rapidement. L’équipe retrouvera le terrain mardi soir face à Fleetwood Town, en difficulté en League Two, pour le quatrième tour de l’EFL Cup.