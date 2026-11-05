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Mikel Arteta a écarté les inquiétudes concernant la condition physique de Declan Rice après la courte victoire d’Arsenal face au Slavia Prague en Ligue des champions. Le milieu de terrain a semblé épuisé en seconde période, faisant craindre qu’Arsenal ne dépende trop de son énergie au cœur du jeu.

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Arsenal s’impose de justesse en Ligue des champions

Arsenal a décroché une victoire 2-1 contre le Slavia Prague en Ligue des champions mercredi soir, mais sa prestation en seconde période a suscité des inquiétudes. Les buts inscrits en première période par Noni Madueke et Viktor Gyokeres avaient d’abord donné à l’équipe de Mikel Arteta une avance confortable dans cette rencontre.

Arsenal a toutefois peiné à maintenir sa domination après la pause. Le Slavia Prague a profité de cette baisse d’intensité pour réduire le score à la 90e minute par Wiktor Nowak, une récompense méritée.

Au cours de cette seconde période difficile, Rice a montré des signes évidents de fatigue. Le joueur de 27 ans a disputé l’intégralité des 90 minutes, ce qui soulève des questions sur son état de forme actuel et sa charge de travail.

Arteta défend son choix au milieu de terrain

Malgré cette baisse d’énergie visible, Arteta s’est empressé de minimiser les inquiétudes concernant la condition physique de Rice. L’entraîneur d’Arsenal a défendu sa décision de laisser l’international anglais sur le terrain pendant toute la rencontre.

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« Le match l’exigeait, et il l’a fait », a expliqué Arteta, interrogé sur les 90 minutes disputées par Rice. « Il était également bien reposé contre Fleetwood, et il a donc eu une très bonne semaine pour récupérer avant Liverpool. »

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« C’est son deuxième match en une semaine, pas son cinquième. Nous attendons de nos joueurs qu’ils soient capables de le faire et je pense qu’il a eu de très bons moments tout au long du match. »

Carney fait part de ses vives inquiétudes pour Arsenal

Tout le monde ne partageait pas l’optimisme d’Arteta concernant le milieu de terrain. Karen Carney, ancienne milieu de terrain de l’équipe féminine d’Arsenal, s’est inquiétée de la trop grande dépendance de l’équipe à un Rice en pleine possession de ses moyens pour contrôler les matches.

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« Declan Rice est de loin le meilleur milieu de terrain du pays, selon moi », a déclaré Carney à TNT Sports. « Quand il est fatigué, Arsenal n’est plus la même équipe. En seconde période, il avait l’air complètement épuisé et c’est à ce moment-là, selon moi, qu’Arsenal change de visage et perd un peu le fil. Cela m’inquiète un peu, car c’est un joueur de très haut niveau, mais quand il n’a plus d’énergie, je trouve que l’équipe se désorganise quelque peu. »

Retour rapide aux préoccupations de Premier League

Arteta devra gérer avec soin la condition physique de son effectif alors que les matches continuent de s’enchaîner. Arsenal doit rapidement récupérer de ses efforts sur la scène européenne et se reconcentrer sur ses ambitions nationales.

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L’équipe retrouvera la Premier League ce samedi face à Hull City. Reste à savoir si Rice aura droit à du repos ou s’il devra une nouvelle fois tenir le milieu de terrain.