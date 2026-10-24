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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est empressé de couper court aux spéculations sur l’avenir de David Raya après que le gardien espagnol a exprimé son souhait de jouer en Liga. Arteta assure que son gardien numéro un ne partira pas, alors que le club du nord de Londres entend s’appuyer sur son récent sacre en Premier League.

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Raya révèle son envie de jouer en Liga

Malgré une période faste dans le nord de Londres, Raya a récemment suscité des discussions dans son pays après un entretien accordé à Marca. L’international espagnol a reconnu qu’il ambitionnait de jouer un jour dans son pays natal.

Né en Catalogne, Raya a pourtant effectué toute sa carrière professionnelle dans le football anglais. Il a rejoint le Lancashire à seulement 16 ans pour intégrer Blackburn Rovers, avec lequel il a disputé 98 matches en équipe première. Après un bref prêt à Southport, il a rejoint Brentford en 2019.

Désormais considéré comme l’un des meilleurs gardiens d’Europe, le joueur recruté pour 27 millions de livres sterling s’est imposé comme le numéro un incontesté d’Arsenal après avoir délogé Aaron Ramsdale. Ses dernières déclarations laissent toutefois entrevoir un possible avenir loin de l’Emirates Stadium.

La porte ouverte à l’Espagne

Getty Images

Face à la presse espagnole, Raya n’a pas caché son désir de retourner un jour dans son pays. Le gardien a souligné son intérêt pour le championnat espagnol, ouvrant la porte à un futur transfert tout en affirmant être heureux actuellement en Angleterre.

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« Oui, j’adorerais. J’aimerais beaucoup découvrir la Liga, a déclaré Raya. Pour l’instant, je suis très heureux ici [à Arsenal], mais j’aimerais certainement connaître le championnat espagnol. »

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Il a ajouté : « Je pense que c’est un championnat très compétitif. Peut-être qu’à l’avenir, je pourrais jouer dans un club espagnol. Je suis espagnol et j’adorerais jouer là-bas, c’est certain. »

La réponse pleine d’humour d’Arteta

Arteta a rapidement réagi aux propos de son gardien, avec une pointe d’humour, tout en clarifiant la position d’Arsenal. L’entraîneur a fermement écarté l’idée d’un départ imminent.

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« Je pense que David doit jouer en Espagne à un moment donné, sur la plage avec ses amis pendant l’été, mais pour les prochaines années, il doit jouer ici, à Arsenal », a plaisanté Arteta.

Arsenal est en position de force concernant l’avenir de Raya. Le Catalan est sous contrat jusqu’en 2028, signe de son immense valeur pour une équipe qui vient de remporter son premier titre de Premier League en 22 ans et d’atteindre la finale de la Ligue des champions à Budapest.

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Le trophée Yachine en ligne de mire à Londres

Getty Images

Avant de reprendre ses activités en club, Raya doit assister lundi à la cérémonie du Ballon d’Or à Londres. Après une saison remarquable en club comme en sélection, le joueur d’Arsenal figure parmi les principaux prétendants au trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien du monde.

Au-delà des distinctions individuelles, la priorité immédiate de Raya sera de maintenir son niveau exceptionnel. Déjà vainqueur de la Premier League et de la Coupe du monde avec l’Espagne en Amérique du Nord, le gardien reste essentiel à la quête d’Arteta d’une domination durable sur la scène nationale et européenne.