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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a appelé son équipe à adopter une approche offensive plus « chaotique » pour déstabiliser les adversaires qui défendent bas. Malgré une courte victoire contre Hull City, qui a accru son avance en tête de la Premier League, l’Espagnol estime que ses joueurs cherchent trop à créer l’occasion parfaite.

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Venir à bout de l’adversaire

Un but inscrit à la 72e minute par le capitaine Martin Odegaard a offert à Arsenal une victoire âprement disputée, 1-0, samedi. Cette finition à bout portant a finalement brisé la résistance tenace de Hull dans une rencontre pauvre en occasions franches.

Ce résultat porte à six points l’avance d’Arsenal en Premier League, à la faveur notamment de la défaite surprise de Manchester City face à Nottingham Forest. Avec neuf victoires en dix matches, le club du nord de Londres égale également le meilleur début de saison en championnat de son histoire.

Accepter un jeu moins séduisant

Malgré ce début de saison historique, Arteta reste frustré par le manque d’efficacité de son équipe. L’entraîneur estime que ses attaquants compliquent trop leur jeu face aux défenses regroupées.

« [Nous devons] être plus efficaces, a déclaré Arteta. Nous nous retrouvons seuls face au gardien. C’est arrivé deux fois aujourd’hui. Il y a un penalty, puis une autre situation dans la surface où le ballon rebondit. Tant de tirs ont été déviés ou contrés. Nous devons trouver des moyens d’être plus efficaces, parfois même plus pragmatiques. »

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« Parfois, j’ai le sentiment que nous essayons de marquer le but parfait contre ces blocs bas. Nous devons mettre beaucoup plus de désordre que cela, tout simplement. Et, je pense, ouvrir le score bien plus tôt, parce que cela change évidemment le cours du match. »

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Multiplier les situations, malgré l’incompréhension face à la VAR

Arsenal a désormais remporté huit matches par un seul but d’écart, toutes compétitions confondues, cette saison. Arteta a reconnu que, si son équipe avait d’abord manqué d’efficacité samedi, sa pression constante avait fini par payer.

« Nous avons eu assez d’occasions pour gagner beaucoup plus largement. Nous n’avons pas été assez efficaces pour y parvenir, a-t-il expliqué. Nous devons alors multiplier les situations dans et autour de la surface, insister, insister et insister jusqu’à réussir à faire céder l’adversaire. C’est exactement comme cela que nous avons gagné ce match. »

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L’Espagnol a également fait part de son incompréhension au sujet d’une intervention de la VAR en première période impliquant Kai Havertz. L’arbitre Farai Hallam a consulté l’écran au bord du terrain après que Nobel Mendy a tiré le maillot de l’attaquant, mais a finalement accordé un coup franc à Hull pour hors-jeu.

« Je n’ai pas revu l’action et je ne l’ai pas revue, donc je n’ai pas besoin de vous mentir, a indiqué Arteta. J’ai été surpris parce que, lorsqu’ils ont envoyé l’arbitre devant l’écran, Benji [l’analyste Ben Chadwick] me disait que c’était un penalty évident. »

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« J’ai donc entendu dire maintenant qu’ils avaient décidé de ne pas l’accorder en raison de la position initiale de Kai, qui était hors-jeu. Je ne sais pas comment cette règle s’interprète. Je suis sûr qu’ils apporteront des précisions pour qu’on puisse comprendre. »

Peaufiner le jeu dans le dernier tiers du terrain

La prochaine trêve internationale offrira à Arteta un peu de temps pour ajuster les mouvements offensifs de son équipe. Bien qu’Arsenal occupe confortablement la tête du classement, la volonté de l’entraîneur de voir ses joueurs faire la différence plus tôt témoigne de son ambition de tuer les matches plus efficacement.