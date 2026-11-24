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Alors qu’Arsenal s’apprête à recevoir le Borussia Dortmund à l’Emirates Stadium, Mikel Arteta a adressé un message ferme au jeune Ethan Nwaneri. Formé au club, le joueur a été prêté en Bundesliga pour acquérir de l’expérience au plus haut niveau, mais son entraîneur à Arsenal insiste : sa réputation ne lui garantit rien en Allemagne.

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Arteta rappelle la dure réalité à Nwaneri

Alors que le club du nord de Londres se prépare pour un rendez-vous crucial en Ligue des champions , la situation de Nwaneri est au centre de l’attention. Le jeune joueur passe actuellement la saison à Dortmund , mais après des débuts prometteurs sous les couleurs du club allemand, son temps de jeu a récemment diminué. Arteta a rappelé que jouer pour un club de l’envergure d’Arsenal ne donne pas automatiquement droit à une place de titulaire ailleurs, surtout au sommet de la Bundesliga.

« Comme vous le dites, il a beaucoup joué au début, notamment en tant que titulaire, même s’il a terminé peu de matches. Dernièrement, il joue beaucoup moins. Il doit mériter sa place. Il évolue au sommet de la Bundesliga, où les joueurs ont énormément de talent et de qualité, et ils le montrent. C’est la réalité du football », a déclaré l’Espagnol.

Arteta demande à Nwaneri de faire ses preuves

Arteta a ajouté que Nwaneri avait l’état d’esprit nécessaire pour faire ses preuves et retrouver sa place dans l’équipe. Il a souligné que venir d’un poids lourd de Premier League ne procure aucun avantage en soi dans un environnement aussi compétitif que celui de Dortmund. L’entraîneur attend de l’adolescent qu’il montre les qualités nécessaires pour « gagner le droit de gagner » pendant le reste de son prêt loin de l’Emirates Stadium.

« Quand on arrive là-bas, venir d’Arsenal ne donne aucun avantage. Il faut donc mériter sa place. Ethan a d’abord l’état d’esprit pour y parvenir, puis les qualités pour le faire. Ces choses font partie d’un parcours et d’une saison. Il doit faire ses preuves et gagner le droit de gagner », a-t-il affirmé.

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Des nouvelles de la blessure de David Raya

Outre le suivi de son joueur prêté, Arsenal doit faire face à un coup dur dans les buts après le forfait de David Raya pour le match européen en milieu de semaine . L’international espagnol s’est récemment blessé, suscitant l’inquiétude. Si les premiers signes sont plus rassurants que prévu, il ne pourra pas affronter le leader de la Bundesliga. Arteta a reconnu que le club avait d’abord craint une longue indisponibilité du gardien.

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« Il n’est malheureusement pas apte à jouer demain, mais sa blessure ne semble pas trop grave. Nous devons faire d’autres examens demain, mais les signes sont plutôt encourageants. Vu la douleur qu’il ressentait juste après l’action, nous étions tous assez inquiets, mais son état semble meilleur que ce à quoi nous nous attendions », a expliqué Arteta.

Arteta salue la progression de Dortmund

Dortmund arrive à Londres en tête de la Bundesliga, une performance qui n’a pas échappé à Arteta. Le club allemand avait battu Arsenal lors d’un match amical de présaison l’été dernier, et l’entraîneur estime que sa forme actuelle, tant sur la scène nationale qu’européenne, justifie son statut d’adversaire de premier plan. Il a salué la capacité de son effectif de grande qualité à dominer les matches et à se montrer régulièrement dangereux en attaque.

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« Ce n’est pas un hasard s’ils sont en tête de la Bundesliga et s’ils ont remporté autant de matches en Ligue des champions, surtout de la manière dont ils l’ont fait. Nous savons donc que nous affrontons une grande équipe demain et nous sommes prêts », a déclaré Arteta.