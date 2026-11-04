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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a apporté son soutien sans réserve au jeune prodige Max Dowman, alors que son équipe prépare son match de Ligue des champions face au Slavia Prague. Le milieu de terrain de 16 ans veut surmonter un récent revers sur la scène nationale et confirmer son statut de l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe.

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La scène européenne attend l’adolescent

Dowman espère être titulaire lors du déplacement d’Arsenal en Tchéquie pour affronter le Slavia Prague. Cette enceinte revêt une importance particulière pour le talentueux joueur de 16 ans. Il y a exactement un an, sur cette même pelouse, il est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de Ligue des champions, à seulement 15 ans et 308 jours, lors d’une large victoire 3-0 d’Arsenal.

Le milieu de terrain espère désormais obtenir du temps de jeu sur la scène européenne après une récente expulsion contre Fleetwood qui lui a valu trois matches de suspension dans les compétitions nationales. Cette sanction le prive de Premier League jusqu’au 29 novembre, ce qui donne encore plus d’importance à ses possibilités de jouer en Europe.

Arteta défend son espoir « très positif »

Arteta a balayé les inquiétudes suscitées par le récent carton rouge de Dowman, assurant que ce revers serait une étape importante de sa progression. L’entraîneur d’Arsenal a salué l’état d’esprit positif de l’adolescent lors des dernières séances d’entraînement.

« Ce chapitre est derrière nous. C’est une occasion d’apprendre pour nous tous, et nous allons de l’avant, a expliqué Arteta. On apprend des moments moins bons, mais il faut aussi veiller à apprendre des bons moments. Et il est resté impliqué. »

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« Quand on voit les jeunes, et aujourd’hui nous avons passé un peu de temps ensemble à parler de certaines choses à l’entraînement, il est toujours très positif. À 16 ans, on a une autre façon de voir et d’aborder les choses, et c’est aussi ce qu’il apporte à l’équipe. »

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Poser les bases de l’avenir

En coulisses, Arteta construit avec le joueur issu du centre de formation une relation fondée sur une franchise sans concession et le soutien. L’entraîneur estime que traverser l’adversité si tôt dans sa carrière fera de lui un joueur plus résilient.

« Je m’assieds avec lui et je lui demande simplement : “Tu as vu ma conférence de presse ? Qu’en penses-tu ?” Je suis simplement honnête avec lui, a révélé Arteta. C’est public, donc c’est le genre de relation que nous avons. Je pense que c’est ainsi que les choses doivent se passer et, s’il pense autrement, il doit me le dire. C’est la relation que nous essayons de construire avec nos joueurs. »

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Arteta est convaincu que Dowman fera de l’incident contre Fleetwood un moteur de sa progression à long terme. Il a ajouté : « Il est dans de bonnes dispositions et, au bout du compte, ce sera un moment décisif dans sa carrière. Il doit apprendre à gérer quelque chose qui lui arrivera plusieurs fois à chaque match.

« Ce n’est pas quelque chose qui se produira peut-être une ou deux fois par saison, mais trois ou quatre fois par match. Il devra probablement traverser ce genre de moments et il doit apprendre à les maîtriser, car cela fait partie de son jeu. »

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Un nouveau record en vue à Prague

Après une victoire marquante 1-0 contre Liverpool à Anfield, le champion en titre de Premier League arrive à Prague plein de confiance. Arteta devrait largement remanier son équipe, offrant à Dowman une occasion en or de connaître sa première titularisation en Ligue des champions face à un Slavia qui n’a remporté aucun de ses 22 derniers matches européens.

Si l’adolescent marque, il entrera une nouvelle fois dans l’histoire. Un but en Tchéquie lui permettrait de dépasser l’ancien joueur du FC Barcelone Ansu Fati (17 ans et 40 jours) et de devenir le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions.