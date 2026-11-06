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L’ancien attaquant d’Arsenal Jeremie Aliadiere a mis le club en garde contre une vente de Viktor Gyokeres lors du mercato de janvier. Bien que l’attaquant suédois soit passé derrière Kai Havertz dans la hiérarchie, Aliadiere estime qu’un départ prématuré pourrait laisser Mikel Arteta dangereusement à court de solutions offensives.

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L’avenir de Gyokeres à Arsenal s’annonce incertain

Aliadiere a mis Arsenal en garde contre un départ de Gyokeres lors du prochain mercato de janvier. L’attaquant suédois a livré une excellente prestation en milieu de semaine, inscrivant un but décisif et délivrant une passe décisive pour aider Arsenal à battre le Slavia Prague 2-1 en Ligue des champions.

Malgré ses récents exploits sur la scène européenne, Gyokeres traverse quelques mois très frustrants dans le nord de Londres. L’attaquant n’a été titularisé qu’une seule fois en Premier League avec l’équipe d’Arteta cette saison et a passé la majeure partie de son temps sur le banc.

Gyokeres avait réalisé une excellente première saison après son arrivée du Sporting CP pour 64 millions de livres sterling, inscrivant le total très honorable de 21 buts toutes compétitions confondues. Mais il se retrouve désormais nettement derrière l’international allemand Kai Havertz dans la hiérarchie des attaquants d’Arsenal.

Aliadiere met en garde contre une vente précipitée

À l’approche du mercato de janvier, plusieurs consultants, dont Micah Richards, ont suggéré qu’Arsenal devrait vendre le joueur de 28 ans pour en tirer une somme intéressante. Aliadiere s’oppose fermement à cette approche risquée. L’ancien joueur d’Arsenal estime qu’une vente cet hiver pourrait se retourner contre Arteta et compromettre la saison du club sur la scène nationale.

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« Je pense que tout dépend des finances, du montant qu’ils peuvent obtenir pour lui et de l’identité de son remplaçant », a déclaré Aliadiere à Metro. « Car même s’il ne fait évidemment plus partie du onze titulaire, puisque Havertz est le premier choix, il ne faudrait pas le vendre à un bon prix sans être en mesure de le remplacer.

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« Si Havertz se blesse, ce qui lui est déjà arrivé puisqu’il a connu plusieurs blessures et peut encore se blesser, on se retrouve tout simplement sans aucun attaquant. »

Un profil qui ne correspond pas au jeu pratiqué à l’Emirates

Même si Arsenal choisit de conserver Gyokeres, Aliadiere doute que l’attaquant devienne la solution définitive aux problèmes offensifs du club. Selon lui, le dispositif tactique actuel ne convient tout simplement pas aux qualités particulières de l’international suédois.

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« J’ai simplement le sentiment que la façon de jouer d’Arsenal ne convient pas vraiment au style de Gyokeres », a ajouté Aliadiere via les paris sur le football. « Je trouve toujours qu’il accomplit un travail remarquable, mais j’ai le sentiment que les joueurs ne lui donnent pas le ballon assez vite, alors que c’est ce dont il a besoin. »

Un dilemme attend Arteta en janvier

Arsenal devra désormais gérer un mercato de janvier particulièrement complexe pour trouver le bon équilibre en attaque. Pour l’heure, Gyokeres devra se contenter d’un temps de jeu limité et de brèves entrées en jeu sous les ordres d’Arteta. À moins de parvenir à s’adapter radicalement au jeu de possession d’Arsenal, le joueur recruté pour 64 millions de livres sterling semble destiné à rester un joueur de rotation à l’Emirates.