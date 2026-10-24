Mikel Arteta lance un défi de taille à Martin Zubimendi, de retour, alors que la concurrence s’intensifie au milieu de terrain d’Arsenal

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Mikel Arteta a adressé un message clair à Martin Zubimendi et à ses stars de retour : leur réputation ne suffira pas à leur ouvrir une place dans une équipe d’Arsenal qui gagne. Alors qu’Arsenal se prépare à affronter Everton, l’entraîneur exige un engagement total de ceux qui veulent prendre la place des titulaires actuels.

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Zubimendi doit se battre pour obtenir du temps de jeu

Arteta a retrouvé Zubimendi et Piero Hincapie à l’entraînement collectif, mais il s’est empressé de rappeler à son groupe que les places dans le onze de départ se gagnent à l’entraînement. Si Hincapie devrait figurer dans le groupe pour le prochain match contre Everton, l’attention se porte surtout sur la manière dont Zubimendi retrouvera sa place dans un milieu de terrain qui tourne actuellement à plein régime. L’international espagnol est gêné par des blessures depuis début octobre, et Arteta a été direct sur le chemin que le milieu doit parcourir pour retrouver l’équipe première. Malgré ses qualités évidentes, l’ancien joueur de la Real Sociedad ne bénéficiera d’aucun passe-droit pour récupérer sa place dans l’entrejeu.

« Piero s’est entraîné avec nous et il est disponible pour demain. [Zubimendi] a eu quelques [occasions], puis il s’est blessé. C’est vrai qu’il y a eu un match où il était presque entièrement disponible pour jouer quelques minutes. Désormais, il doit gagner le droit de jouer, mais il a été exceptionnel, quel que soit le rôle qu’il a dû assumer. C’est ce que j’attends de chaque joueur, et c’est un joueur qui mérite davantage de minutes en ce moment », a déclaré l’entraîneur sur le site officiel du club.

Les buts des milieux entretiennent la concurrence

L’une des principales raisons de cette concurrence accrue est l’efficacité devant le but des milieux actuellement à la disposition d’Arsenal. Mikel Merino, Declan Rice, Bruno Guimaraes et Martin Odegaard ont tous marqué récemment, si bien qu’Arsenal ne dépend plus uniquement de son trio offensif pour inscrire des buts. Arteta considère cette efficacité des joueurs arrivant de plus loin comme une exigence incontournable pour quiconque espère avoir sa place dans son dispositif tactique d’ici la fin de la saison.

« Cela vaut pour tous les milieux. Martin a déjà marqué quelques buts, Bruno aussi, tout comme Declan. C’est ce dont nous avons besoin, en fonction du poste qu’ils occupent le jour du match : qu’ils aient cette liberté et, surtout, cette agressivité pour se projeter et faire mal à l’adversaire », a expliqué Arteta.

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Des choix à faire en défense à l’Emirates

La concurrence ne se limite pas au milieu de terrain : le poste de latéral droit donne lieu à un duel intéressant entre Jurrien Timber et Ben White. Les deux joueurs ont récemment atteint des étapes importantes, Timber disputant son 100e match pour le club tandis que White approche de la barre des 200 rencontres. La polyvalence tactique des deux défenseurs offre à Arteta plusieurs possibilités selon les menaces présentées par l’adversaire, ce qui ne permet à aucun des deux de relâcher ses efforts.

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« C’est une contribution qu’ils apportent tous les deux, et nous avons beaucoup de chance de les avoir. Je pense qu’ils ont tous les deux très, très bien commencé la saison. Ils nous apportent énormément, et ce sont de bons chiffres pour eux », a déclaré Arteta.

Arteta exige un état d’esprit sans relâche

Le club du nord de Londres a réalisé un début de saison tonitruant, remportant 11 de ses 13 premiers matches toutes compétitions confondues. Cette régularité place la barre haut pour les joueurs de retour de blessure, et l’Espagnol insiste pour qu’ils conservent un état d’esprit sans relâche, indépendamment de leur situation personnelle ou de leurs contributions passées.

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« Nous avons de très bonnes options parce que les joueurs sont dans le bon état d’esprit. Je suis extrêmement fier de l’entente et de l’envie que nous avons créées entre les joueurs qui commencent le match et ceux qui le terminent », a conclu Arteta.