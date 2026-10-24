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Mikel Arteta a fustigé le calendrier « terrible » d’Arsenal après la victoire 2-0 de son équipe largement remaniée contre Everton, qui lui permet de revenir à hauteur de Manchester City en tête de la Premier League. Ce succès est intervenu moins de trois jours après un déplacement éprouvant à Munich, et Arsenal subit encore les conséquences de ce match : Bukayo Saka pourrait manquer jusqu’à 12 rencontres en raison d’une blessure au quadriceps.

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Arteta fustige le calendrier « terrible » d’Arsenal

Arsenal a battu Everton 2-0 samedi, grâce à des buts des défenseurs centraux Ezri Konsa et Gabriel Magalhaes, mais Arteta était loin d’être satisfait du calendrier. Son équipe s’était rendue à Nottingham Forest dimanche dernier et avait fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich mercredi soir avant le coup d’envoi de samedi à 15 h. Il a donc procédé à cinq changements.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Arteta a déclaré : « Oui, nous sommes très heureux de la victoire, de notre prestation et de notre semaine, car on nous a imposé un calendrier terrible. Dimanche après-midi, puis mercredi soir à Munich, un retour ici très tard jeudi et un nouveau match de Premier League contre un adversaire vraiment coriace samedi à 15 h. Nous avons surmonté tous les obstacles, en plus de plusieurs blessures, et j’aime la mentalité de l’équipe et la qualité que nous avons montrée aujourd’hui. »

Saka pourrait manquer jusqu’à 12 matches en raison d’une blessure au quadriceps

Arsenal a décroché cette victoire sans Saka, contraint de sortir avant la dixième minute à Munich après avoir ressenti quelque chose dans le haut de la jambe. Avant le match contre Everton, après avoir pris connaissance des résultats de l’examen de l’ailier, Arteta avait déclaré : « Je pense que son absence se comptera en semaines. Quant à la gravité de la blessure, je pense que nous devrons refaire des examens dans une semaine, dix jours, pour en déterminer l’étendue. »

Selon football.london, Saka devrait manquer au moins quatre matches avant la trêve internationale de novembre. Les derniers rapports indiquent qu’il pourrait être absent jusqu’à huit semaines, ce qui le priverait de 12 matches avant Noël.

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Un coup reçu par Calafiori accentue les inquiétudes d’Arsenal concernant les blessures

Une nouvelle inquiétude est apparue en fin de match, lorsque Riccardo Calafiori est monté sur l’aile gauche et que Noni Madueke a reculé au poste de latéral gauche. Interrogé sur ce changement, Arteta a répondu : « Oui, je n’étais pas fou au point de changer ces deux joueurs de poste sans raison. C’est parce qu’il avait une légère gêne. Nous ne savons pas ce que c’est, cela semble très bénin, mais il a préféré être prudent. »

Le moment tombe mal : Christos Tzolis est lui aussi blessé, William Saliba se remet encore d’un problème de dos, et Madueke et Eberechi Eze sont les seuls ailiers disponibles de l’équipe première.

Quel programme pour Arsenal ?

Arsenal se rendra chez Fleetwood Town mardi pour le quatrième tour de la Carabao Cup, un match que Calafiori pourrait manquer, avant un déplacement à Liverpool le 1er novembre.