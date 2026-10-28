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Mikel Arteta n’a pas caché sa fureur après l’élimination d’Arsenal en Carabao Cup, battu à la surprise générale au quatrième tour par Fleetwood Town, modeste club de League Two. L’entraîneur d’Arsenal a été vu en train de réprimander vivement le jeune espoir Max Dowman au bord du terrain, après un moment de folie qui a laissé le club du nord de Londres en infériorité numérique lors d’une soirée cauchemardesque au Highbury Stadium.

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Arteta recadre la jeune star après son carton rouge

Le jeune milieu de terrain, l'une des rares satisfactions d'une prestation d'Arsenal par ailleurs sans mordant, a été expulsé à la 85e minute pour avoir donné un coup de pied à Harrison Neal, de Fleetwood, en réaction à une action. Alors que Dowman regagnait le tunnel d'un pas lourd, Arteta, les bras croisés, lui a passé un sévère savon.

Cet incident a terni ce qui aurait dû être une étape importante dans la progression du jeune joueur, formé au club. Il s'était jusque-là illustré par des ballons dangereux adressés à des joueurs de l'équipe première comme Kai Havertz et Jurrien Timber. Malgré une prestation technique prometteuse, son incapacité à garder son sang-froid a exaspéré son entraîneur sur le bord du terrain. La frustration d'Arteta semblait liée à une consigne précise que le joueur n'avait pas respectée dans le feu de ce match de coupe.

Interrogé sur la teneur de son échange animé avec l'adolescent, Arteta a confirmé à BBC Radio 5 Live que la discussion portait sur « quelque chose dont nous avions déjà parlé avant le match ».

Les problèmes disciplinaires se répètent pour Dowman

Ce nouvel écart dessine une tendance inquiétante pour le jeune joueur très prometteur : il s'agit de son deuxième carton rouge en l'espace d'un mois. Dowman avait également été expulsé avec l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans, à la suite d'une intervention imprudente commise alors qu'il était frustré par le traitement rugueux que lui réservaient ses adversaires. Arteta semble craindre que le joueur ne devienne la cible de provocations.

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Arteta est resté prudent lorsqu'on lui a demandé de porter un jugement définitif sur l'incident, précisant qu'il devait revoir les images avant de se prononcer. « C'est difficile à voir sur ces images. Je préfère donc les revoir correctement avant de pouvoir évaluer la situation », a expliqué l'entraîneur d'Arsenal.

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Arsenal humilié par une équipe de League Two

Cette expulsion a conclu une élimination en coupe particulièrement humiliante pour le prétendant au titre en Premier League. Malgré la présence de joueurs confirmés comme Martin Zubimendi et Viktor Gyokeres, auteur du but égalisateur après l'ouverture du score de Fleetwood, Arsenal n'a pas réussi à inscrire le but de la victoire dans les 90 minutes. Son manque de réalisme lui a finalement coûté cher face à une équipe occupant la 18e place de League Two.

La rencontre s'est finalement décidée aux tirs au but. La tentative de Bruno Guimaraes a été arrêtée, scellant la victoire 5-3 de l'équipe à domicile. Un résultat qui a laissé les supporters d'Arsenal ayant fait le déplacement sous le choc, compte tenu notamment des joueurs qu'Arteta avait fait entrer en jeu. Martin Odegaard, Ben White et Eberechi Eze ont tous été lancés pour tenter d'éviter la surprise, mais l'équipe de League Two a tenu bon pour signer une victoire historique.

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Les problèmes d'Arsenal sur les ailes avant d'affronter Liverpool

Cette défaite dommageable place Arsenal dans une situation particulièrement délicate avant d'affronter Liverpool dimanche prochain, surtout au vu de la crise soudaine qui touche ses ailes. Les options d'Arteta sur les côtés sont très réduites au pire moment : la suspension de Dowman aggrave une situation déjà difficile, Bukayo Saka reste indisponible pour environ six semaines et Christos Tzolis cherche encore à retrouver le rythme de la compétition.

Arteta ayant également confirmé après le match que Noni Madueke était confronté à une blessure, Arsenal abordera ce choc crucial de Premier League privé de presque toutes ses solutions naturelles sur les ailes.