Mikel Arteta fait une déclaration surprenante au sujet de Jurriën Timber : la vidéo devient rapidement virale

Scène insolite lors de la conférence de presse d’Arsenal, à la veille du match de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Interrogé sur la disponibilité de Jurriën Timber, l’entraîneur Mikel Arteta a d’abord confirmé la présence du Néerlandais. Mais un autre journaliste est revenu à la charge.

Les Gunners affrontent l’Atlético mercredi soir en demi-finale de la C1, tandis que le Paris Saint-Germain a créé l’exploit mardi en s’imposant 5-4 lors de l’autre demi-finale.

Toujours en course pour le titre en Premier League, Arsenal espère prendre une option mercredi à Madrid. Plusieurs joueurs sont toutefois à l’infirmerie.

L’entraîneur le confirme lors de la conférence de presse d’avant-match. Un journaliste demande si Riccardo Calafiori et Timber seront bien au stade Metropolitano. « Oui, ils sont disponibles demain », répond l’entraîneur principal. Peu après, un autre journaliste, visiblement surpris, revient à la charge.

« Mikel, pour vérifier : vous avez dit que Jurriën serait disponible demain ? » Arteta, qui s’est sans doute mal exprimé, répond : « Vous avez bien compris », félicite-t-il le journaliste, qui ne saisit toujours pas.

« C’est un incroyable coup de pouce », commence-t-il, avant que l’entraîneur ne l’interrompe : « Jurriën n’est pas dans le groupe. » La confusion s’installe. « Oh, désolé, il y a eu méprise », conclut le journaliste.

Il apparaît ainsi clairement que Timber n’est toujours pas remis de sa blessure à la cheville, contractée fin mars. Après la conférence de presse, la séquence devient virale sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes réagissent avec étonnement.