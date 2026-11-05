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Ezri Konsa a été contraint de quitter le terrain en raison d’une blessure au genou lors de la victoire 2-1 d’Arsenal face au Slavia Prague en Ligue des champions. La recrue estivale a disputé tous les matches de l’équipe de Mikel Arteta, ce qui suscite des inquiétudes en défense avant ses prochaines rencontres de Premier League.

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Arsenal arrache une victoire difficile en Europe

Arsenal a décroché une victoire 2-1 face au Slavia en Ligue des champions mercredi soir. Ce résultat positif sur la scène européenne a toutefois été quelque peu éclipsé par la blessure au genou, survenue au mauvais moment, de Konsa, titulaire en défense. Des buts de Noni Madueke et Viktor Gyokeres en première période avaient d’abord placé les visiteurs dans une position très favorable.

Malgré son bon début de match, l’équipe d’Arteta a peiné à conserver la maîtrise et le rythme en seconde période. Le Slavia a profité de cette baisse de régime pour mettre constamment les visiteurs sous pression. Wiktor Nowak a logiquement réduit l’écart à la 90e minute, offrant une fin de match tendue.

Arteta fait le point sur la blessure

La principale inquiétude pour Arsenal est apparue lorsque Konsa a dû quitter le terrain en seconde période en raison d’un problème au genou. Cristhian Mosquera l’a remplacé pour disputer la fin de cette rencontre européenne. Konsa joue un rôle essentiel à Arsenal : il a participé aux 14 matches de l’équipe depuis son transfert d’Aston Villa pour 55 millions de livres sterling le 21 août. Après cette courte victoire, Arteta a évoqué la situation et souligné le nombre considérable de minutes de jeu accumulées par le défenseur.

« Il joue évidemment beaucoup, il a disputé énormément de matches ces dernières semaines », a expliqué Arteta aux journalistes. « Il avait quelques soucis et nous avons décidé de le faire sortir. »

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Un réaménagement délicat de la défense pour Arteta

Konsa avait été titularisé aux côtés de Gabriel Magalhaes en défense centrale pour le quatrième match d’Arsenal en Ligue des champions cette saison. Arteta s’est beaucoup appuyé sur cette paire défensive durant les premiers mois de la saison.

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Arsenal doit déjà composer avec des problèmes physiques au sein de sa défense, ce qui rend la sortie de Konsa d’autant plus préoccupante. William Saliba figurait enfin parmi les remplaçants pour la première fois cette saison après s’être remis d’une blessure au dos de longue durée.

L’international français est resté sur le banc mercredi soir. Cette prudence a permis à Arteta de ne pas précipiter son retour à la compétition.

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Un test face à Hull City attend Arsenal en Premier League

Le staff médical d’Arsenal va maintenant évaluer la gravité du problème au genou de Konsa, alors que le prochain match approche rapidement. La participation de la recrue estivale à cette rencontre de championnat est très incertaine.

L’effectif d’Arteta va rapidement reporter son attention sur la Premier League avant de recevoir Hull City samedi. Si le forfait de Konsa pour ce match est confirmé, Arteta devra procéder à un changement dont il se serait bien passé en défense. Mosquera ou Saliba, de retour, pourrait être titularisé aux côtés de Gabriel face à Hull City.