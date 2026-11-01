Mikel Arteta « extrêmement fier » après la victoire d’Arsenal à Liverpool en Premier League, une première depuis 14 ans

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Mikel Arteta a salué la combativité de son équipe d’Arsenal après sa victoire 1-0 à Liverpool, qui met fin à 14 ans d’attente pour un succès en Premier League à Anfield. Kai Havertz a inscrit l’unique but dimanche, quatre jours seulement après l’élimination d’Arsenal par Fleetwood Town en Carabao Cup. L’Espagnol a affirmé que battre Liverpool chez lui était précisément la raison pour laquelle il exerçait ce métier.

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Arteta extrêmement fier de la victoire à Anfield

Au micro de Sky Sports, Arteta a déclaré : « Je suis extrêmement fier. Cela faisait 14 ans, c'est long. Je suis certain que nous avons rendu aujourd'hui toutes les personnes attachées au club extrêmement fières. Pas seulement grâce à la victoire, mais aussi par la manière dont nous l'avons obtenue et l'état d'esprit dont nous avons fait preuve. Surtout après ce qui s'est passé il y a quatre jours, quand on perd et qu'on est éliminé de la coupe par une équipe qu'on est censé battre. C'est toute la magie de ce sport : il peut vous faire vivre des moments très difficiles, mais quatre jours plus tard, vous avez l'occasion d'accomplir quelque chose de vraiment historique, et nous l'avons fait. »

Interrogé sur ce que ce résultat représentait pour lui en tant qu'entraîneur, il a ajouté : « Je suis extrêmement fier ; c'est quelque chose qu'on veut accomplir. C'est le défi et la mission qu'on veut mener à bien. J'adore quand il s'agit de quelque chose que nous n'avons pas réussi à faire depuis de nombreuses années. C'était pareil à l'extérieur contre Chelsea et Manchester United. Réussir à tous les battre, c'est notre objectif, notre motivation et la raison pour laquelle nous faisons ce métier. »

La défaite contre Fleetwood a galvanisé Arsenal

Arteta a confié à BBC Match of the Day que l'élimination en coupe avait donné un nouvel élan à son groupe : « C'était avant tout pour toutes les personnes attachées à ce club. Quatorze ans sans gagner ici, c'est long. Après la défaite contre Fleetwood, nous nous sommes simplement dit ces derniers jours que les choses arrivent pour une raison et que cela allait nous donner un nouvel élan, davantage de faim et la conviction que nous pouvions y arriver. Ce que l'équipe a accompli ici aujourd'hui est incroyable. »

Il a également expliqué comment Arsenal avait fait face à la menace de Liverpool en contre-attaque : « Le match peut prendre une tout autre tournure très rapidement. Leur manière d'attaquer leur permet de lancer des offensives directes presque à partir d'un mauvais dégagement ou d'une mauvaise touche, c'est la qualité qu'ils possèdent. Il faut être prêt à réagir immédiatement, avec 60 mètres à défendre et quatre ou cinq joueurs qui se projettent dans votre surface. Nous en avons discuté, nous avons tout donné sur ces phases, parfois avec plus de qualité, parfois avec moins, et nous avons créé notre propre chaos. »

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Arteta félicite Rice et élude la réclamation concernant Isak

Arteta a particulièrement salué Declan Rice, dont le centre à ras de terre, après un dédoublement, a permis à Havertz d'inscrire le but de la victoire : « Pas seulement pour ça. D'abord, son déplacement pour repérer l'espace et dédoubler, sa capacité à choisir le bon moment pour jouer le deux contre un et à arriver constamment depuis le côté opposé dans le bon espace, c'est quelque chose dont nous avions discuté. »

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Il a reconnu qu'Arsenal avait aussi eu de la réussite par moments : « Nous avons aussi eu une part de chance et la qualité nécessaire pour leur faire mal aux bons moments. » Interrogé sur le penalty réclamé par Liverpool après que Jurrien Timber a tiré le maillot d'Alexander Isak, Arteta a répondu : « Non, je n'ai pas vu cette action. »

Et maintenant pour Arsenal ?

Cette victoire donne trois points d'avance à Arsenal en tête de la Premier League, mais Arteta a refusé de s'emballer : « Il est trop tôt aujourd'hui. Profitons de cette incroyable victoire avec les joueurs et le staff, et demain, nous commencerons à préparer une autre très, très grande soirée à Prague. »