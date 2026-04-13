Mikel Arteta craint pour son poste à Arsenal : « La direction du club a déjà trouvé le remplaçant idéal. »

Si Arsenal venait à perdre le titre de Premier League et à ne pas remporter la Ligue des champions, le poste de Mikel Arteta serait sérieusement menacé, selon Mundo Deportivo.

Malgré une excellente saison, les Gunners n’ont pour l’instant conquéri aucun trophée. Ils ont perdu la finale de la Carabao Cup 2-0 face à Manchester City, puis ont été éliminés de la FA Cup par Southampton, créant la surprise.

Au début du mois, il est ainsi apparu clairement qu'Arsenal ne pouvait remporter que deux trophées cette saison : la Premier League et la Ligue des champions. C'est surtout en championnat d'Angleterre qu'Arsenal semblait avoir le vent en poupe.

Avant la réception de Bournemouth, l’écart avec Manchester City, qui comptait un match en moins, était de neuf points.

Une victoire aurait porté l’écart à douze unités, mais la défaite 1-2, combinée au succès de City le lendemain (0-3 contre Chelsea), a totalement relancé le championnat. Dimanche prochain, les deux équipes s’affronteront à l’Etihad.

En cas de succès des Citizens, l’écart se réduirait à trois points, Manchester disposant encore d’une rencontre en moins. La direction d’Arsenal s’inquiète donc légitimement pour l’avenir de son entraîneur.

« Après sept saisons à Arsenal, un contrat courant jusqu’en juin 2027 et des discussions en cours pour une prolongation, sa situation pourrait radicalement changer s’il venait à manquer les titres de Premier League et de Ligue des champions », écrit MD à propos d’Arteta.

« Dans ce cas, Arteta ne restera pas à Arsenal la saison prochaine. La direction du club a déjà le candidat idéal pour le remplacer : Cesc Fàbregas, qui réalise une saison fantastique à Como 1907 et pratique un football attractif qui permet au club de rester en lice pour une place européenne. »