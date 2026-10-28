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Arsenal subit un triple coup dur sur le front des blessures au moment de préparer un choc de Premier League à fort enjeu face à Liverpool. Mikel Arteta a confirmé que plusieurs cadres de l’équipe première avaient manqué l’humiliante défaite du club contre Fleetwood Town en milieu de semaine et qu’ils étaient désormais engagés dans une course contre la montre pour être aptes ce week-end.

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L’absence de trois joueurs aggrave la désillusion en Carabao Cup

Arsenal a subi une élimination humiliante aux tirs au but face à Fleetwood Town, club de League Two, mardi soir. Malgré un onze de départ solide, choisi pour composer avec les problèmes physiques de plus en plus nombreux au sein de son effectif, Arteta n’a pas pu compter sur Declan Rice, Riccardo Calafiori ni Noni Madueke pour le déplacement dans le Lancashire.

Leur absence soudaine aggrave une crise des disponibilités grandissante dans le nord de Londres. Arsenal doit déjà composer avec les blessures de longue durée de joueurs clés comme William Saliba, Bukayo Saka et Christos Tzolis. De plus, Max Dowman sera suspendu en championnat ce week-end après son expulsion pour un geste indiscipliné lors de cette défaite surprise en coupe, ce qui réduit encore les options dans l’effectif.

Arteta explique les incertitudes physiques majeures

Après cette élimination précoce et inattendue, l’entraîneur d’Arsenal a détaillé les raisons de l’absence de plusieurs titulaires habituels. Il a précisé que le problème de Rice était apparu lors de la victoire 2-0 en championnat contre Everton, samedi, et l’avait finalement contraint à le remplacer avant la fin du match.

« Calafiori était absent, Noni avait un problème à la cheville et Declan a ressenti une gêne l’autre jour (contre Everton), c’est pourquoi j’ai dû le remplacer », a expliqué Arteta.

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Malgré cette défaite frustrante, l’Espagnol s’est refusé à critiquer sévèrement son effectif diminué. Il a plutôt salué l’exploit historique de Fleetwood Town, pensionnaire de quatrième division, ainsi que l’ambiance hostile créée par le club à domicile.

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« Tout d’abord, félicitations à Fleetwood », a déclaré l’entraîneur d’Arsenal. « Pour la manière dont ils l’ont fait et l’ambiance qu’ils ont créée. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs concernant leur attitude et leur intensité tout au long du match, à onze comme à dix, mais quand on domine de cette façon, on ne doit rien concéder à l’adversaire. »

Un « jour très triste » pour Arsenal, qui a gâché ses occasions

Cette défaite surprise signifie qu’Arsenal devra attendre au moins une saison de plus pour remporter à nouveau la Coupe de la Ligue anglaise, un trophée qui lui échappe depuis 34 ans. Malgré sa maîtrise du match, le club a été éliminé avant les quarts de finale. Arteta a qualifié sans détour ce résultat de « jour très triste » pour Arsenal, soulignant son incapacité à transformer sa domination en buts.

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« Quand on se crée autant de tirs et d’occasions que nous, on doit marquer trois, quatre ou cinq buts », a-t-il déclaré. « Il faut concrétiser. Sinon, on n’a aucune marge, et c’est la réalité. Après, il faut attendre et passer aux tirs au but, et nous n’y sommes pas parvenus. »

« La probabilité était faible compte tenu de la tournure du match, mais c’est le football et, même avec une faible probabilité, il y a toujours un risque d’être éliminé de la coupe. »

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Un déplacement crucial à Anfield en vue

La priorité immédiate d’Arsenal est de remettre son effectif sur pied avant l’important déplacement de dimanche à Anfield. Il existe déjà une lueur d’espoir concernant Rice : le milieu anglais a été aperçu à l’entraînement avec ses coéquipiers lundi, malgré le coup reçu pendant le week-end.

À égalité de points avec Manchester City en tête de la Premier League, Arsenal veut à tout prix poursuivre sa série de victoires en championnat contre Liverpool. Après ce choc, l’équipe d’Arteta se déplacera chez le Slavia Prague en Ligue des champions, avant de retrouver l’Emirates pour accueillir Hull City juste avant la trêve internationale de novembre.