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Mikel Arteta a prévenu les autres clubs de Premier League : Arsenal sera prêt à saisir une occasion lors du mercato de janvier si elle se présente. L’entraîneur cherche à renforcer son attaque alors que le champion en titre veut conserver sa première place au classement.

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Les difficultés offensives suscitent un intérêt pour Nusa

Malgré ses six points d’avance en tête de la Premier League, l’attaque d’Arsenal est scrutée de près. Le club n’a inscrit que 17 buts en championnat cette saison, le plus faible total parmi les six premiers, et son manque d’efficacité devant le but lui a coûté cher la semaine dernière face à Newcastle et au Borussia Dortmund.

Les départs de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Leandro Trossard cet été ont réduit les options offensives, Christos Tzolis ayant été la seule recrue dans ce secteur. Pour combler ce manque, le club suivrait l’ailier du RB Leipzig Antonio Nusa en vue du mercato hivernal.

Arteta défend le bilan d’Arsenal sur le marché hivernal

Arsenal n’a recruté aucun joueur à la mi-saison depuis 2023, année où Jorginho, Trossard et Jakub Kiwior ont rejoint l’effectif. Arteta a toutefois rejeté l’idée que le club se repose sur ses acquis lors des mercatos hivernaux calmes et a souligné qu’il restait attentif aux possibilités de recrutement susceptibles de lui faire franchir un cap.

« Nous avons toujours été très actifs sur le marché des transferts, surtout lorsque nous rencontrons certains problèmes, a déclaré Arteta. Avons-nous réussi à conclure des transferts ? Pas toujours. Nous verrons donc si une occasion se présente et si nous pensons qu’un joueur peut faire la différence pour l’équipe. »

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Un dialogue constant en coulisses avec Kroenke

La préparation du prochain mercato est déjà en cours. Alors que le coprésident Josh Kroenke est attendu à Londres la semaine prochaine, Arteta a expliqué que des échanges téléphoniques réguliers permettaient aux décideurs du club de rester sur la même longueur d’onde.

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« Nous n’attendons pas de nous retrouver en personne pour parler de ces sujets, a déclaré Arteta à propos du voyage de Kroenke à Londres. C’est pour cela que nous avons de très bons téléphones aujourd’hui. Nous pouvons communiquer en permanence. Mais c’est toujours formidable quand il est là. L’atmosphère est différente. On peut passer du temps ensemble et c’est aussi formidable de savoir comment il va. Il sera là. »

Une réunion importante attend les dirigeants d’Arsenal à Londres

L’arrivée de Kroenke à Londres la semaine prochaine lui permettra de retrouver Arteta et les dirigeants du club, avec les projets pour le mercato de janvier au cœur des discussions. Même si les premières démarches ont déjà été effectuées à distance, ces échanges détermineront la manière dont Arsenal abordera d’éventuelles opérations pour des cibles comme Nusa à l’ouverture du mercato.