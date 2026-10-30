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Mikel Arteta a donné des nouvelles encourageantes concernant les blessures de Declan Rice et Riccardo Calafiori avant le déplacement crucial d’Arsenal à Liverpool en Premier League. L’entraîneur reste toutefois incertain quant à la disponibilité de Noni Madueke après la défaite surprise de son équipe face à Fleetwood Town en Coupe de la Ligue anglaise.

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Arsenal reçoit deux bonnes nouvelles sur le plan physique

Arsenal a reçu deux bonnes nouvelles concernant son effectif avant son choc de Premier League contre Liverpool. L’entraîneur Arteta a confirmé que Calafiori et Rice avaient tous deux repris l’entraînement vendredi.

Les deux joueurs ont manqué la défaite contre Fleetwood Town en Carabao Cup en milieu de semaine après avoir été touchés lors de la victoire 2-0 contre Everton le week-end dernier. Leur possible retour est une excellente nouvelle pour le club avant un déplacement difficile à Anfield.

Calafiori avait été écarté du onze de départ contre Everton à la surprise générale, avant d’entrer en jeu en fin de match. Les deux joueurs passeront une dernière évaluation samedi pour déterminer s’ils sont disponibles.

Arteta attend les derniers tests physiques

Si Calafiori et Rice semblent en mesure de jouer dimanche, Arteta est moins certain de pouvoir compter sur Madueke. L’ailier anglais a lui aussi reçu un coup contre Everton et a manqué le match suivant en milieu de semaine. Arteta a reconnu qu’une décision tardive serait prise concernant sa participation à la rencontre à Anfield.

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« Ils se sont tous entraînés aujourd’hui », a déclaré Arteta en conférence de presse d’avant-match, interrogé sur les joueurs en phase de reprise. « Ils s’entraîneront demain et, si tout va bien, ils seront disponibles. »

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Interrogé plus précisément sur Madueke, l’entraîneur d’Arsenal a ajouté : « Nous ne savons pas encore. Nous avons une séance d’entraînement demain, nous verrons s’il peut aller jusqu’au bout. »

La suspension de Dowman suscite la frustration

Outre ces incertitudes liées aux blessures, Arsenal devra se passer de Max Dowman pour son déplacement dans le Merseyside. Le joueur a été expulsé contre Fleetwood Town et le club a récemment vu son recours contre le carton rouge rejeté. Arteta a exprimé sa profonde frustration face à la décision de maintenir la suspension.

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« Je suis très déçu, à vrai dire, surtout compte tenu du tacle dangereux qu’il a subi », a expliqué l’entraîneur. « Sa réaction est minime par rapport à ce geste. »

« C’est comme ça. Nous avons présenté tous les arguments possibles pour défendre notre position. Cela aurait pu être très grave et nous avons beaucoup de chance aujourd’hui qu’il n’ait pas le pied cassé. »

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Arsenal prépare un déplacement crucial à Anfield

Malgré ces nouvelles contrastées concernant plusieurs joueurs clés, Arsenal pourrait retrouver Christos Tzolis ce week-end. L’ailier s’est entraîné vendredi et pourrait jouer après avoir manqué six matches en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’équipe reste toutefois privée de William Saliba et de Bukayo Saka, tous deux indisponibles en raison de problèmes qui nécessitent une absence plus longue. Leur absence prolongée accroît la pression sur le reste de l’effectif.

Arsenal va désormais peaufiner sa préparation avant de prendre la direction du nord pour affronter Liverpool dimanche. Arteta et ses joueurs voudront à tout prix rebondir après leur élimination en coupe en milieu de semaine et décrocher une victoire précieuse en Premier League.