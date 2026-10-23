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Arsenal devra se passer de son ailier vedette Bukayo Saka pour son prochain match de Premier League contre Everton, après que le joueur s’est blessé à la cuisse. L’entraîneur Mikel Arteta a reconnu que les premiers signes étaient préoccupants. Saka doit passer une IRM pour déterminer l’étendue exacte de sa blessure.

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Arsenal privé de Saka, blessé à la cuisse

Saka a été officiellement déclaré forfait pour le match de Premier League de samedi contre Everton. Le joueur de 25 ans souffre d’une blessure à la cuisse et doit passer des examens médicaux complémentaires avant qu’une date de retour puisse être envisagée.

L’international anglais s’est blessé après seulement dix minutes lors du match nul 2-2 en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Il a tenté de continuer à jouer, mais a finalement dû quitter le terrain en raison de sa blessure.

Arteta évoque des signes inquiétants pour l’ailier

La gravité exacte de la blessure reste inconnue, ce qui suscite une vive inquiétude à Arsenal. Arteta a confirmé que le joueur passait des examens complémentaires pour déterminer l’étendue réelle de sa blessure.

« Il va passer une IRM cet après-midi parce qu’il y avait beaucoup de liquide dans la zone concernée, ce qui rendait difficile l’évaluation de la gravité de la blessure. Nous en saurons plus demain », a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse vendredi.

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« Il nous faut encore quelques examens et l’avis de spécialistes. Quand un joueur a du mal à quitter le terrain en marchant et que ses mouvements sont limités, ce ne sont pas de bons signes. Alors, soyons encore un peu patients afin de pouvoir établir un diagnostic définitif, puis nous vous tiendrons informés. »

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Arteta frustré par l’enchaînement des matches

Le moment auquel survient cette blessure accentue les inquiétudes concernant la santé des joueurs au plus haut niveau. Après la blessure de son ailier vedette, Arteta en a profité pour souligner l’immense charge physique qui pèse sur les effectifs actuels.

L’entraîneur d’Arsenal a appelé les instances du football à prendre davantage en compte cette situation. Il a insisté sur le fait que les équipes sont poussées jusqu’à leurs limites physiques.

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« Si elles pouvaient nous aider à faire face à la charge que nous imposons à ces joueurs, ce serait vraiment apprécié », a-t-il déclaré. « Nous devons jouer trois fois en moins de six jours, les matches sont très exigeants et nous nous battons jusqu’à la dernière minute. »

Un calendrier exigeant attend Arsenal

Arsenal doit désormais aborder ses prochaines échéances nationales sans l’un de ses attaquants les plus influents. Le club attendra avec impatience les résultats de l’IRM ce week-end pour savoir si l’ailier risque une longue absence.

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La priorité immédiate est de prendre les trois points à domicile contre Everton ce samedi. Arteta devra revoir ses options offensives pour compenser cette absence importante sur le côté droit.

L’enchaînement des matches ne ralentira pas après cette rencontre de championnat. Arsenal doit ensuite se rendre chez Fleetwood Town, club de quatrième division, mardi pour le quatrième tour de la Coupe de la Ligue.