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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est dit très inquiet de l’état physique de Bukayo Saka après la blessure subie par l’ailier anglais dès le début du match de Ligue des champions disputé mercredi en Allemagne. L’attaquant est sorti en boitant dans les premières minutes, avant que les champions de Premier League ne reviennent au score pour arracher un point face au Bayern Munich.

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Un coup dur précoce pour l’ailier anglais

Arteta craint que Saka ne soit éloigné des terrains pendant un certain temps après que son ailier vedette a subi une probable blessure à la cuisse face aux champions d’Allemagne. L’attaquant d’Arsenal s’est arrêté sans avoir été touché alors qu’il tentait une passe simple à la 10e minute et a dû être remplacé immédiatement. Le point arraché mercredi à l’Allianz Arena a donc été éclipsé par la perspective de perdre un joueur clé en plein calendrier éprouvant.

L’entrée décisive d’un remplaçant avant le retournement de situation allemand

Getty Images

Entré à la place de Saka, Eberechi Eze a ouvert le score à la 25e minute sur une passe incisive de Martin Odegaard, après que la VAR a invalidé un hors-jeu initialement signalé. Les visiteurs n’ont toutefois mené que pendant 10 minutes : le capitaine de l’Angleterre Harry Kane a transpercé la défense depuis le milieu de terrain pour servir Alphonso Davies, avant de prendre le gardien David Raya à contre-pied sur penalty, après qu’un de ses tirs a touché la main de Jurrien Timber dans la surface.

Interrogé par TNT Sports, Arteta a partagé les premières inquiétudes du staff médical concernant la sortie de l’ailier : « Ils [l’équipe médicale] sont un peu inquiets. Quand un joueur doit sortir à cause d’une douleur très vive, ce n’est jamais bon signe, mais nous devons attendre pour voir. »

Une intensité incessante qui pèse sur les organismes

Arsenal a finalement arraché le nul à la 82e minute lorsque Declan Rice a échangé des passes avec le remplaçant Viktor Gyokeres avant d’envoyer le ballon au ras du poteau. Manuel Neuer a ensuite réalisé un arrêt acrobatique pour priver Timber d’un but victorieux en fin de match. Fait remarquable, ce n’était que la deuxième fois dans l’histoire de la Coupe d’Europe ou de la Ligue des champions qu’Arsenal ouvrait le score, se retrouvait mené puis évitait la défaite, après son nul 2-2 contre le Bayern en avril 2024.

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Interrogé en conférence de presse d’après-match sur une éventuelle contribution de l’enchaînement incessant des rencontres à la blessure, Arteta a ajouté : « Contre Lille, il n’a pas commencé le match. Puis il a débuté celui du week-end. Et là, cela arrive très tôt dans ce match.

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« Le niveau d’intensité qu’exigent ces rencontres est incroyable. Vous avez pu voir ce qui s’est passé lors du match PSG-Barcelone [mardi]. C’est du un contre un pendant 96 minutes. Sur chaque action. Il n’y a aucun répit.

« La force, la qualité, l’attention, le niveau nécessaires sont incroyables, parce que c’est le plus haut niveau. Malheureusement, ces choses arrivent. Ça ne se présente pas bien du tout, mais nous devons attendre pour voir. »

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Des examens médicaux pour déterminer la durée de son indisponibilité

IMAGO

Saka va désormais passer des examens complémentaires de retour dans le nord de Londres afin d’établir la gravité exacte de sa blessure à la cuisse et la durée de son indisponibilité. Perdre un joueur aussi influent serait un coup dur pour Arteta, qui prépare son effectif en vue de ses prochains matches de Premier League ce week-end. Eze et Gyokeres devront donc prendre davantage de responsabilités en attaque.