Mike Verweij révèle : « Ce serait très étrange que l’Ajax le vende cet hiver »

Jordi Cruyff semble peu enclin à vendre des joueurs cet hiver, révèle Mike Verweij dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. La course au titre est la priorité numéro un de l’Ajax cette saison.

Avec le retour de Daley Blind dans l’équipe de l’Ajax, Pim Sedee craint notamment pour la place de Youri Baas. Selon Verweij, un départ cet hiver n’est toutefois pas à l’ordre du jour.

« Cela dépend vraiment de leur situation à ce moment-là, commence le spécialiste de l’Ajax. Je pense qu’ils misent tout sur le titre. Il serait très étrange qu’ils vendent Baas cet hiver alors qu’ils sont pleinement engagés dans la course au titre. »

L’été dernier, Baas était pourtant tout près d’un transfert. Le FC Porto de Francesco Farioli avait manifesté un vif intérêt, mais l’Ajax avait finalement refusé de le laisser partir. « Il s’est passé beaucoup de choses cet été », avait également confirmé Baas.

Depuis, la place de Baas dans la défense de l’Ajax n’est plus incontestée sous Míchel Sánchez, même s’il a disputé 14 matchs cette saison. Au vu des enjeux sportifs pour l’Ajax, un départ cet hiver semble donc impensable.

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Outre Blind, Baas doit désormais compter avec un autre concurrent, Dies Janse. Le défenseur gaucher avait été prêté au FC Groningen l’an dernier, mais entend désormais saisir sa chance à l’Ajax.

« Je pense que l’Ajax voit le plus grand potentiel chez Janse, estime Verweij. Il faut aussi voir lequel des deux pourra se vendre le mieux, à terme. Janse a clairement davantage le profil pour la Premier League. Il est grand et puissant. En plus, il joue bien au football. Je ne sais pas si un club de Premier League achètera Youri Baas de sitôt, même s’il joue mieux au football. »