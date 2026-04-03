Mike Verweij prédit : « Vous pouvez en être sûr : l'Ajax va recruter deux ou trois joueurs du FC Barcelone. »

Mike Verweij s'attend à ce que l'Ajax recrute plusieurs joueurs en prêt auprès du FC Barcelone l'été prochain. C'est ce qu'a déclaré l'observateur du club dans le podcast Kick-Off du journal De Telegraaf. Cela est bien sûr lié au directeur technique Jordi Cruijff, qui entretient des liens très étroits avec le géant catalan.

« Jordi Cruijff dispose vraiment d’un réseau gigantesque », commence Verweij. « Si vous assistez à la première du documentaire sur Johan Cruijff, vous verrez Joan Laporta (président du FC Barcelone, ndlr) s’y promener. Il y a donc un lien avec le FC Barcelone. »

Verweij soupçonne donc que Cruijff va se manifester auprès de son ancien employeur dans les mois à venir. « Vous pouvez en être sûr : un, deux, voire trois joueurs du FC Barcelone vont arriver en prêt. »

« Jordi a ces contacts, et c’est l’un des avantages d’avoir un tel nom au poste de directeur technique. Cela ouvre alors beaucoup de portes. » Dans le podcast, on fait rapidement allusion aux anciens talents du Barça qui ont atterri à l’Ajax, comme Bojan Krkic par exemple.

« Ce n'étaient pas des stars », dit son collègue journaliste Steven Kooijman. « Non, mais si tu regardes le Barça B aujourd'hui », rétorque Verweij. « Cette semaine, Shane Kluivert a prolongé son contrat de deux ans. »

« Ça ne se fera pas tout de suite, car il va d’abord tenter sa chance au Barça 1. Mais s’il ne joue pas cette année, l’Ajax serait une étape tout à fait logique. On a vu avec Xavi Simons au PSV à quel point ça peut bien marcher. »

« J’ai vu Shane avec les Pays-Bas U19, c’est vraiment un très bon joueur », réagit Verweij lorsqu’on lui demande quel est le niveau de Kluivert junior. « Je m’attends à ce qu’il puisse faire ses débuts avec le Barça 1 l’année prochaine. »