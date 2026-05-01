L'Ajax a entamé des discussions avec Andoni Iraola en vue de lui confier le poste d'entraîneur dès la saison prochaine. C'est ce qu'annonce Mike Verweij dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf. Le contrat de l'Espagnol de 43 ans avec l'AFC Bournemouth expire cet été.

Óscar García, actuel entraîneur par intérim, devrait donc céder son poste en fin de saison.

Il y a un mois, l’entraîneur de Gérone, Míchel, avait déjà été cité comme possible successeur. « Je ne sais pas s’il deviendra le nouvel entraîneur », déclare aujourd’hui Verweij. « Des discussions ont eu lieu avec plusieurs entraîneurs, mais il fait certainement partie des candidats. Nous avons parlé à plusieurs techniciens espagnols. »

Outre Míchel, d’autres entretiens ont eu lieu, dont celui avec Iraola, confirme le journaliste : « Il a bien été l’un des candidats. En Espagne, certains ont laissé entendre qu’il était déjà nommé. Nous avons démenti. Il figure parmi les entraîneurs avec lesquels nous avons discuté et qui étaient dans le viseur. Je ne sais pas s’il y est encore. »

Arrivé à l’été 2023 au Vitality Stadium, il a rapidement consolidé Bournemouth en milieu de tableau de la Premier League.

En 123 matchs disputés jusqu’à présent, Iraola a récolté en moyenne 1,41 point avec son équipe. Actuellement, Bournemouth occupe une belle septième place en Premier League.

Auparavant, l’Espagnol a entraîné Rayo Vallecano, Mirandés et l’AEK Larnaca. Ces dernières semaines, plusieurs médias anglais le citent aussi comme candidat potentiel au poste de manager de Newcastle United ou de Chelsea.